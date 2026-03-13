ファミマ限定「ビアサプライズ」が10周年！ 「至福の香り」が数量限定登場

ファミリーマートは3月17日より、サッポロビールと共同開発したビール「サッポロ ビアサプライズ 至福の香り」を全国の酒類取扱店で数量限定発売します。

「ビアサプライズ」は、ビールの特長となる「香り」「コク」「苦み」「キレ」の四要素のうち一つを際立たせた味覚設計が特徴のファミリーマート限定ビールシリーズです。

“驚きのあるビール”というコンセプトで展開しており、発売から10周年を迎えます。今回は通算18弾の商品として「香り」に着目した新商品を発売します。

▲サッポロ ビアサプライズ 至福の香り 350ml缶237円、500ml缶311円

2種の華やかな香りのホップを一部使用し、氷点下熟成製法を採用したビールです。香り高く爽やかな味わいに仕上げたとしています。アルコール度数は5.5％。

パッケージは2種類のホップが重なる香りを2色の緑で表現しています。

春を意識した香りのビール

ファミリーマート限定のビールシリーズ「ビアサプライズ」に新作が登場します。今回は「香り」に着目した設計で、華やかなホップを使用した一杯になっているそうです。

コンビニで気軽に手に取れる限定ビールという点も魅力です。春の季節に合わせた商品ということで、食事と合わせたり、ちょっとしたリラックスタイムに楽しんでみるのもよさそうです。

数量限定とのことなので、気になる人は店頭で見かけたタイミングでチェックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。