どうなの!? 日清「ウルトラ U.F.O. 和牛ウマミフレーバー」50周年のやりすぎ感

日清食品は3月23日、「WAGYUMAFIA ULTRA U.F.O. WAGYU UMAMI FLAVOR（和牛マフィア ウルトラ U.F.O. 和牛ウマミフレーバー）」を全国で発売します。

U.F.O.50周年のプレミアム商品

堀江貴文氏の「WAGYUMAFIA」監修

日清食品のカップ焼そばブランド「日清焼そばU.F.O.」は今年発売50周年を迎えます。それを記念して登場する商品。



実業家の堀江貴文氏とシェフ浜田寿人氏が手がける完全会員制の和牛専門店「WAGYUMAFIA（和牛マフィア）」が監修しています。

▲WAGYUMAFIA ULTRA U.F.O. WAGYU UMAMI FLAVOR 375円

「日清焼そばU.F.O.」ならではの濃厚ソースをベースに、和牛のエキスを加えたソースを採用しています。鉄板で炒めたような香ばしさの中に、和牛特有の甘みやうまみが広がる風味が特徴といいます。

麺にはコシのある中太ストレート麺を使用し、具材として大切りキャベツを加えています。

別添として、和牛の味や香りを引き立てる「仕上げオイル」と、辛みがアクセントになる「わさびペースト」が付属します。

いつもの「U.F.O.」とはひと味違う、和牛を使ったぜいたくな一皿だとしています。

やりすぎ感あるインパクト

ちょっとお高めだけど気になる！

「日清焼そばU.F.O.」50周年記念第1弾は、3月2日より発された「日清焼そばエクストリームU.F.O.」でした（関連記事）。今回、50周年記念の第2弾になります。

「WAGYUMAFIA ULTRA U.F.O. WAGYU UMAMI FLAVOR」（商品名、長いですね……）は和牛専門店「WAGYUMAFIA」が監修しているという点だけでも、気になる人は多いのではないでしょうか。インパクトの強さを感じますね。

濃厚ソースに和牛エキスを加え、さらに仕上げにわさびペーストを合わせるという組み合わせもユニーク。このプレミアム感は50周年ならではなのでしょう。値段はちょっとお高めですが、心をくすぐってくる商品ですね。

※価格は税込み表記です。