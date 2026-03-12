このページの本文へ

セブン149円「ナポめしおむすび」登場。これだよこれ、B級感がいい

2026年03月12日 13時50分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

ナポめしって!?

　ごきげんよう、アスキーのモグ担ナベコです。コンビニのおにぎりコーナーって、毎週のように新作が登場するので油断できません。今回、セブン-イレブンで「おっ」と気になる商品を見つけました。

「ナポめしおむすび」149円

　ナポリタンスパゲティとケチャップライスを組み合わせたおむすびだそうです。3月10日より新発売されています。

　魅力はなんといっても149円というお手頃さ。最近はコンビニのおにぎりも200円を超えるものが増えてきており、150円で買える商品は少なくなってきました。

お手頃価格です

　それにしても、「ナポめし」という言葉自体、初めて聞きました。焼きそばとご飯を合わせた「そばめし」のように、ナポリタンとご飯を組み合わせたグルメなんですね。いかにもどこかの地域のB級グルメのような雰囲気ですが、特定の地域で定着しているわけではないようです。洋食屋などでナポリタンとご飯を一緒にしたメニューが、たまに提供されているといった感じのようです。

　「ナポめし」と聞いただけで、味はなんとなく想像できる（笑）。そんな親しみのわくおむすびです。

　カロリーは1個222kcal。

　温め推奨なので温めて食べてみました。

甘いナポリタン味でした！

　想像はしていたけど、やっぱりおいしい！ 口に入れた瞬間、ケチャップライスの甘～いおいしさが広がります。子どもの頃、ナポリタンを食べたときのワクワクした感じ。わかりやすくて、いい！

　“家庭のナポリタン味”といった印象で、原材料を見ると砂糖はもちろん、玉ねぎなども使われているようです。マーガリンも入っていて、油のコクによるおいしさも感じられます。

スパゲッティ（麺）が入っている

　食感もおもしろい。いつものご飯に、もちっとしたスパゲッティ麺が入っていて、ご飯の粒感だけでなく、麺のやわらかな弾力も一緒に楽しめます。なるほど、ケチャップライスじゃなくて「ナポめし」っていうのがキモなんですね。「ちょっと違うな」という楽しさがあるんです。

「ナポめしおむすび」販売地域：茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、東海、島根県、広島県、山口県、九州

天タレまぶしおむすび　159円

　また、「天タレまぶしおむすび」も3月10日から販売されています。

　甘じょっぱいタレが染みた「天かす」を混ぜ込んだおむすびだそう。

　セブン-イレブンではこれまでも「天タレまぶしおむすび」を低価格帯のおにぎりとして販売してきており、小海老入りのバージョンなどもありましたが、今回はシンプルな仕様で登場。やはり、手頃な価格帯がうれしいですね。

　見た目は正直、「めんつゆごはん」っぽいのですが（失礼）、ポイントは天かす。甘じょっぱいタレがしみた天かすがご飯に混ざることで、天ぷらの衣の“しみしみのおいしいところ”がご飯に周到に混ざっていておいしいんです。これぞ和のジャンク！

天かすが入っています。わかりますか？

　天ぷらが入っているわけではないのに衣の部分だけ……。とちょっと背徳感もありつつ、「これだよこれ」と思わずうれしくなる味でした。

「天タレまぶしおむすび」販売地域：北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、近畿、島根県、広島県、山口県、九州

おやつ感覚で食べられる！

　どちらも通常サイズのおにぎりで、味わいは特徴的。スナック感覚でおやつとしてもパクッと食べられそうです。150円前後で買える手頃な新作おにぎりとして、なかなか好感度が高いですよ。

※記事中の価格は税込み

※1円以下の端数処理により1円単位で価格が変わる可能性があります

■関連サイト

ナベコ

アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
♪アスキーグルメでおいしい情報発信中♪

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧