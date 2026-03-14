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3週連続で登場！

おいしそう！ローソン×ICHIBIKOのいちご祭り　どらもっちなど全10種

2026年03月14日 12時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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　ローソンは、いちごスイーツ専門店「ICHIBIKO」監修のいちごスイーツを3月10日から3週連続で発売します。

ローソン×いちごスイーツ専門店　3週連続で登場！

　ローソンのスイーツブランド「Uchi Café」の商品を中心に、サンドイッチやベーカリーなども含めたいちごメニューを展開します。

■3月10日発売

▲Uchi Café×ICHIBIKO いちごのクッキーシュー　265円
　※沖縄エリアでは販売しません

　北海道産生クリームと練乳を使ったミルククリームと、果肉入りいちごソースを注入したクッキーシューです。いちごの酸味とミルク感を組み合わせた仕立てとしています。

▲Uchi Café×ICHIBIKO ショコラドーム いちご　322円

　いちごソース入りのミルククリームを使い、コーティングチョコを上掛けしたドーム状のケーキです。

▲Uchi Café×ICHIBIKO いちごのロールケーキ　286円
　※沖縄エリアは297円

　マスカルポーネクリームといちごソースを、ふんわりした生地で包んだロールケーキです。トッピングとしてフレッシュないちごをのせています。

▲ICHIBIKO 苺＆ホイップサンド〜苺果肉入りホイップクリーム使用〜　497円

　3.5個分の苺に、苺果肉入りホイップクリームを合わせたサンドイッチです。

■3月17日発売

▲Uchi Café×ICHIBIKO いちごのフロマージュタルト　346円
※沖縄エリアでは販売しません。

　香ばしいタルト生地にいちごのベイクドチーズ生地を重ね、チーズホイップといちごクリームを絞ったタルトです。

　いちごジャムを入れ、ハーフカットの生いちごをトッピングしています。

▲Uchi Café×ICHIBIKO いちごケーキ　333円

　スポンジ生地にマスカルポーネクリーム、いちごカスタード、いちごジュレを組み合わせたケーキです。

▲ICHIBIKO いちごのシューロール　192円
※沖縄エリアでは販売しません。

　ふんわり食感のシューロールパンに、果肉感のあるいちごソースをサンドした商品です。

▲ICHIBIKO いちごのうずまきロールケーキ　181円

　いちごとミルク風味クリームにいちごジャムを合わせたロールケーキです。※沖縄エリアでは販売しません。

■3月24日発売

▲Uchi Café×ICHIBIKO どらもっち いちご　257円

　ホイップと苺ソースをブレンドした苺クリームと、苺ソースを組み合わせた2層仕立てのどらもっちです。

▲Uchi Café×ICHIBIKO いちごショートケーキのクレープ　333円
※沖縄エリアでは販売しません。

　クレープ生地でスポンジ生地といちごクリーム、いちごダイス入りのいちごソースを包み、いちごチップをのせたクレープです。

いちご好き歓喜！

　シュークリームやロールケーキ、タルトなど、さまざまな形でいちごを味わえる商品がそろい、いちご好きにはうれしいラインアップとなっています。

　発売日が3週に分かれているので、その週ごとに新しいスイーツを探す楽しみもありそうです。気になる商品を見つけたら、店頭でチェックしてみては？

※価格は税込み表記です。

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