おいしそう！ローソン×ICHIBIKOのいちご祭り　どらもっちなど全10種

ローソンは、いちごスイーツ専門店「ICHIBIKO」監修のいちごスイーツを3月10日から3週連続で発売します。

ローソン×いちごスイーツ専門店 3週連続で登場！

ローソンのスイーツブランド「Uchi Café」の商品を中心に、サンドイッチやベーカリーなども含めたいちごメニューを展開します。

■3月10日発売

▲Uchi Café×ICHIBIKO いちごのクッキーシュー 265円

※沖縄エリアでは販売しません

北海道産生クリームと練乳を使ったミルククリームと、果肉入りいちごソースを注入したクッキーシューです。いちごの酸味とミルク感を組み合わせた仕立てとしています。

▲Uchi Café×ICHIBIKO ショコラドーム いちご 322円

いちごソース入りのミルククリームを使い、コーティングチョコを上掛けしたドーム状のケーキです。

▲Uchi Café×ICHIBIKO いちごのロールケーキ 286円

※沖縄エリアは297円

マスカルポーネクリームといちごソースを、ふんわりした生地で包んだロールケーキです。トッピングとしてフレッシュないちごをのせています。

▲ICHIBIKO 苺＆ホイップサンド〜苺果肉入りホイップクリーム使用〜 497円

3.5個分の苺に、苺果肉入りホイップクリームを合わせたサンドイッチです。

■3月17日発売

▲Uchi Café×ICHIBIKO いちごのフロマージュタルト 346円

※沖縄エリアでは販売しません。

香ばしいタルト生地にいちごのベイクドチーズ生地を重ね、チーズホイップといちごクリームを絞ったタルトです。

いちごジャムを入れ、ハーフカットの生いちごをトッピングしています。

▲Uchi Café×ICHIBIKO いちごケーキ 333円

スポンジ生地にマスカルポーネクリーム、いちごカスタード、いちごジュレを組み合わせたケーキです。

▲ICHIBIKO いちごのシューロール 192円

※沖縄エリアでは販売しません。

ふんわり食感のシューロールパンに、果肉感のあるいちごソースをサンドした商品です。

▲ICHIBIKO いちごのうずまきロールケーキ 181円



いちごとミルク風味クリームにいちごジャムを合わせたロールケーキです。※沖縄エリアでは販売しません。

■3月24日発売

▲Uchi Café×ICHIBIKO どらもっち いちご 257円

ホイップと苺ソースをブレンドした苺クリームと、苺ソースを組み合わせた2層仕立てのどらもっちです。

▲Uchi Café×ICHIBIKO いちごショートケーキのクレープ 333円

※沖縄エリアでは販売しません。

クレープ生地でスポンジ生地といちごクリーム、いちごダイス入りのいちごソースを包み、いちごチップをのせたクレープです。

いちご好き歓喜！

シュークリームやロールケーキ、タルトなど、さまざまな形でいちごを味わえる商品がそろい、いちご好きにはうれしいラインアップとなっています。

発売日が3週に分かれているので、その週ごとに新しいスイーツを探す楽しみもありそうです。気になる商品を見つけたら、店頭でチェックしてみては？

※価格は税込み表記です。