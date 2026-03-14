おいしそう！ローソン×ICHIBIKOのいちご祭り　どらもっちなど全10種

ローソンは、いちごスイーツ専門店「ICHIBIKO」監修のいちごスイーツを3月10日から3週連続で発売します。
ローソン×いちごスイーツ専門店 3週連続で登場！
ローソンのスイーツブランド「Uchi Café」の商品を中心に、サンドイッチやベーカリーなども含めたいちごメニューを展開します。
■3月10日発売
▲Uchi Café×ICHIBIKO いちごのクッキーシュー 265円
※沖縄エリアでは販売しません
北海道産生クリームと練乳を使ったミルククリームと、果肉入りいちごソースを注入したクッキーシューです。いちごの酸味とミルク感を組み合わせた仕立てとしています。
▲Uchi Café×ICHIBIKO ショコラドーム いちご 322円
いちごソース入りのミルククリームを使い、コーティングチョコを上掛けしたドーム状のケーキです。
▲Uchi Café×ICHIBIKO いちごのロールケーキ 286円
※沖縄エリアは297円
マスカルポーネクリームといちごソースを、ふんわりした生地で包んだロールケーキです。トッピングとしてフレッシュないちごをのせています。
▲ICHIBIKO 苺＆ホイップサンド〜苺果肉入りホイップクリーム使用〜 497円
3.5個分の苺に、苺果肉入りホイップクリームを合わせたサンドイッチです。
■3月17日発売
▲Uchi Café×ICHIBIKO いちごのフロマージュタルト 346円
※沖縄エリアでは販売しません。
香ばしいタルト生地にいちごのベイクドチーズ生地を重ね、チーズホイップといちごクリームを絞ったタルトです。
いちごジャムを入れ、ハーフカットの生いちごをトッピングしています。
▲Uchi Café×ICHIBIKO いちごケーキ 333円
スポンジ生地にマスカルポーネクリーム、いちごカスタード、いちごジュレを組み合わせたケーキです。
▲ICHIBIKO いちごのシューロール 192円
※沖縄エリアでは販売しません。
ふんわり食感のシューロールパンに、果肉感のあるいちごソースをサンドした商品です。
▲ICHIBIKO いちごのうずまきロールケーキ 181円
いちごとミルク風味クリームにいちごジャムを合わせたロールケーキです。※沖縄エリアでは販売しません。
■3月24日発売
▲Uchi Café×ICHIBIKO どらもっち いちご 257円
ホイップと苺ソースをブレンドした苺クリームと、苺ソースを組み合わせた2層仕立てのどらもっちです。
▲Uchi Café×ICHIBIKO いちごショートケーキのクレープ 333円
※沖縄エリアでは販売しません。
クレープ生地でスポンジ生地といちごクリーム、いちごダイス入りのいちごソースを包み、いちごチップをのせたクレープです。
いちご好き歓喜！
シュークリームやロールケーキ、タルトなど、さまざまな形でいちごを味わえる商品がそろい、いちご好きにはうれしいラインアップとなっています。
発売日が3週に分かれているので、その週ごとに新しいスイーツを探す楽しみもありそうです。気になる商品を見つけたら、店頭でチェックしてみては？
※価格は税込み表記です。