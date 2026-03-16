マジ!? ケンタ、お得な「とりの日パック」3週間ぶっ続け販売！うれしすぎ

ケンタッキーフライドチキン（以下KFC）は、お得な「とりの日パック」を3月18日～4月7日の期間限定で販売します。

「とりの日パック」を3週間連続で販売

KFCでは、毎月28日の“とりの日”に「とりの日パック」を販売してきました。本来は月に一度の限定メニューですが、今回は春休み期間に合わせて販売期間を拡大。3月18日から3週間にわたって連続で販売します。

▲とりの日パック 1250円

〔オリジナルチキン4ピース、ナゲット5ピース〕

11種類のハーブ＆スパイスで味付けしたKFC自慢の「オリジナルチキン」4ピースと、一口サイズの「ナゲット」5ピースを詰め合わせた内容。単品価格の合計1720円のところ、470円お得です。

さらに、「とりの日パック」を購入すると、「ポテトS」2個、「ビスケット」2個、「カーネルクリスピー」2ピース、「チョコパイ」2個、または「コールスローS」2個を、それぞれ390円でいくつでも追加購入できます。

1日限定→21日間に拡大って、すごくない？

通常28日の1日限定で販売されるキャンペーンメニューですが、今回は3週（21日間）に拡大。……3週って長くないですか!? KFCさんの気前の良さを感じます。

3月下旬から4月上旬にかけて楽しめる、春にうれしいパック。お花見にも活躍してくれそうです。

※記事中の価格は税込み