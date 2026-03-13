このページの本文へ

「お花見」っていいよね

3月19日スタート

ありがてえ…！ドミノ、レジャーシート付き“ピザセット”これだけで花見できる

2026年03月13日 13時40分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

レジャーシートが付いてくる！

　ドミノ・ピザは「花見セット」を3月19日より期間限定で発売する。

ドミノ・ピザに「花見セット」登場！

　もうすぐお花見シーズン。この時期に向けて、ドミノからお花見に便利なセットが登場。

　「花見セット」は、ピザ2枚または3枚に、サイドメニュー2品、さらにお花見にぴったりな「さくらレジャーシート」が付いたスペシャルな内容。公式ウェブサイト、もしくはアプリからの限定商品となる。
　セットの、「さくらレジャーシート」は、春らしい桜色をベースに、ドミノ・ピザのロゴがさりげなくあしらわれたシンプルなデザインで、お花見以外にも、ピクニックや公園遊びにも活用できるとしている。


「花見セット」概要

開催期間：3月19日〜※数量限定のため、なくなり次第終了

内容：ピザ2枚または3枚＋サイドメニュー2品＋さくらレジャーシート1枚

①ピザ2枚+サイドメニュー2品+さくらレジャーシート1枚　
＜デリバリー＞3299円〜 ＜持ち帰り＞2499円〜

②ピザ3枚+サイドメニュー2品+さくらレジャーシート1枚　
＜デリバリー＞4499円〜 ＜持ち帰り＞3399円〜

レジャーシートがつくってありがたい……！

　ピザ2枚の場合、持ち帰りは2499円から、デリバリーは3299円からと、レジャーシートもついてなおかつお手頃価格。

　お花見のシートって家に準備がないと、当日になってから「どこで買ったらいい?」とか困ってしまいますよね。そんな時に助かるセットです。

　お花見へ行くその足でピザを受け取るのもよし、おうちからお花見を楽しむもよし。おいしいピザとかわいいレジャーシートの便利なセットで、春を楽しんでみては。

　セットは数量限定＆先着順なのでお早めに！

　（※文中の価格はすべて税込）

