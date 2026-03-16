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「お花見」っていいよね

3月16日発売

ペヤング1117kcal「超大盛デミオムやきそば」、洋食の定番を再現

2026年03月16日 12時55分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

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　まるか食品は「ペヤング 超大盛デミオムやきそば」を3月16日より発売します。価格は324円。

デミグラス×オムライスを再現

　カップやきそば「ペヤング」の超大盛サイズから新商品が登場。洋食の定番であるデミグラスオムライスを再現したという一品です。

中央のビジュアルを囲むように円形に文字が連なっていて、最初は何かの呪文のようにも見えました。よく目を凝らすと、レトロな書体で「デミオム」と書かれているんですね。

　コク深いデミグラスソースと、かやくのフワフワたまごが特徴。子どもから大人まで楽しめる味わいに仕上げているといいます。

　お湯を入れて3分の簡単調理。湯切りをした後にソースを混ぜ合わせて作ります。

　内容量は234gで、カロリーは1117kcalです。

洋食仕立てのペヤング、気になる完成度

　かやくの「フワフワたまご」がどこまで“ふわふわ”の食感を再現しているのか気になるところです。

　ペヤングの新商品というと、食べる前から味をいろいろと想像してしまいますが、今回、普通においしそう。超大盛りなので、購入に少し勇気がいりますが、試してみたい！

※記事中の価格は税込み

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