ファミマで「ウマ娘」5周年キャンペーン、はちみードリンクやカード付きチップスなど限定商品5種が登場！

ファミリーマートは3月15日より、ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」のリリース5周年を記念したコラボレーションキャンペーンを全国の店舗で順次実施します。
コラボメニューとして、作品に登場するアイテムやシーンをイメージした商品など全5種類が登場します。
▲トレセン学園のはちみつパン 158円
発売：3月17日
販売地域：全国 ※沖縄県では仕様と価格が異なります
トウカイテイオーの育成イベントに登場する、トレセン学園・購買部のはちみつパンをイメージした商品です。
ふんわりもっちりとした食感のパンに、はちみつゼリーとマーガリンをサンドしています。
▲島トレ 丸太チョコロールケーキ 195円
発売：3月17日
販売地域：全国 ※北海道、TOMONY、沖縄県除く
育成シナリオ「無人島へようこそ -DESIGN YOUR ISLAND-」で行われる島トレーニングに登場する丸太の形をイメージしたロールケーキです。
チョコチップ入りチョコクリームを、チョコ味とコーヒー味の縞模様スポンジ生地で巻いています。
▲はちみードリンク 228円
発売：3月17日
販売地域：全国
作品内に登場する「はちみードリンク」をイメージしたドリンクです。レモンの酸味とはちみつの甘さを組み合わせた味わいとされています。パッケージは3種類。
▲ウマ娘 プリティーダービー まんまる焼き３ 250円
発売：3月17日
販売地域：全国
もちもち生地の丸い今川焼の中に、カスタード味のクリームを入れた商品です。パッケージは全3種類、焼印は全6種類で、オリジナルシールが1枚（全12種類ランダム）付属します。
▲ウマ娘 プリティーダービー チップス２ うすしお味 247円
発売：3月31日
販売地域：全国
うすしお味のポテトチップスに、ウマ娘のカードがランダムで1枚付属します。カードは全30種類です。3月31日から全国で発売されます。数量限定。
■店頭でもらえるキャンペーン
また、店頭では対象商品を2個購入するとオリジナルアイテムがもらえる企画も実施されます。第1弾は3月15日10時からA4マジッククリアファイル（全4種）、第2弾は3月24日10時から缶バッジ（全4種）が配布されます。いずれも景品がなくなり次第終了となります。
▲【第1弾】3月15日10時～ A4マジッククリアファイル（全4種）
▲【第2弾】3月24日10時～ 缶バッジ（全4種）
■「ファミペイ」スタンプ企画も開催！
その他、対象商品の一部では、ファミリーマートのアプリ「ファミペイ」を提示して購入するとスタンプがたまる企画も実施されます。
スタンプ数に応じて、ゲーム内で使用できる回復アイテム「ファミチキ」と交換できるシリアルコードや、ファミマポイントなどがもらえる企画が用意されています。
▲スタンプ3個で必ずもらえる
ゲーム内アイテム「ファミチキ」
【実施期間】
キャンペーン期間：3月17日～4月6日
応募期間：3月17日～4月10日
ファミマにウマ娘が大集合！
ファミリーマートで展開される今回のコラボでは、「ウマ娘」の世界観をイメージしたメニューがコンビニで気軽に楽しめるのが魅力です。
はちみつパンや「はちみードリンク」など、ゲームに登場するアイテムをモチーフにした商品が並び、ファンにとっては見逃せないラインアップになりそうです。
パッケージや付属カード、シールなども用意されており、食べるだけでなくコレクション要素も楽しめます。気になる商品がある人は、発売日にチェックしてみては？
※価格は税込み表記です。