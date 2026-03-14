WBC準々決勝の日、ドミノ全店が30分早く開店！一部店舗は1000円ピザも

ドミノ全店が営業時間を30分前倒し

一部店舗は9時オープンに

3月15日午前10時から、WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）準々決勝の日本代表対ベネズエラの試合が予定されています。

そんな中、ドミノ・ピザでは全店において、3月15日は通常10時30分開店のところ、通常より30分早い10時に開店します。デリバリー注文も可能で、通常より早い時間からピザを利用できます。



さらに一部店舗では、3月15日9時～10時の1時間、持ち帰り限定キャンペーン「アメリカンブレックファースト」を開催します。対象は102店舗で、対象商品を特別価格で販売。対象店舗は朝9時から営業します。

本キャンペーンでは「アメリカン（Lサイズ）」を特別価格1000円で販売します。対象時間は3月15日9時～10時で、持ち帰り限定。1枚1000円で何枚でも購入できます。



■アメリカン ブレックファースト 概要

開催日時：3月15日9時～10時

内容：持ち帰り限定「アメリカン（Lサイズ）」が1枚1000円で購入可能

クーポン番号：846175

特設ページ：https://www.dominos.jp/topics/breakfast-pizza-special-coupon

対象店舗：横浜阪東橋、本厚木南口、寒川大曲、中荻野、馬車道、伊勢原駅前、横浜大口、

大船東、梅屋敷東通り、東陽一丁目、豊洲、芝一丁目、高輪、勝どき、江東古石場、戸越、

学芸大学、目黒本町、大井町、不動前、北馬込、洗足、等々力不動前、南馬込、菊川、大島、

大島1丁目、立会川、環八通り萩中公園、新馬場駅前、大森山王、恵比寿、三軒茶屋、

新宿五丁目、武蔵新城、梶が谷、桜上水、清瀬市役所前、三鷹駅北口、白山、池袋二丁目、

根岸、王子本町、新江古田、大泉学園、船堀、平田町、一宮北浦町、飯田インター、

砺波幸町、浜松西伊場、浜松原島町、伊賀上野、蒲郡竹谷、四日市富洲原、富士鮫島、

焼津与惣次、三島中島、袋井川井、丸子新田、富士吉田、静岡牧之原、川口幸町、幕張、

獨協大学前東口、香取佐原、新潟東、福島八木田、いわき小島、新潟新和、郡山うねめ通り、

大河原新桜町、行徳新浜、木更津太田、君津、浦安北栄、朝志ケ丘、狭山上広瀬、北本深井、

吹田岸部、上新庄、泉佐野鶴原、新大阪、東三国、新梅田、兵庫県庁前、西淡路5丁目、

福島玉川、都島毛馬、阿波座、桜井、片野新町、宮崎柳丸町、鹿児島宇宿、鹿屋、

トライアル大村、今治土橋、出雲、広島堀越、田中西町、熊本尾ノ上、熊本光の森

▲アメリカン（Lサイズ） 通常1440円→キャンペーン1000円



「アメリカン」は、モッツァレラチーズの上にオリジナルのトマトソースとポーク100％のペパロニをのせて焼き上げたピザ。アメリカのレシピをもとに開発されたペパロニを使用しており、2025年には、ドミノ・ピザの年間売上枚数で人気No.1となった商品です。

対象店舗は持ち帰りLピザが1000円

ドミノ・ピザが朝から楽しめるうれしい特別企画です。片手で食べやすいピザは、気分を盛り上げてくれそう！アメリカン ブレックファースト開催店舗ではLサイズのピザが持ち帰り1000円で楽しめてお得感も満載です。

見逃せないアツい試合の前に、チェックしてみてはどうでしょう。

※価格は税込み表記です。