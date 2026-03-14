うまそ！サブウェイ、BLTやグリルチキンの春サンド3種　初の「チミチュリ」登場

サブウェイは3月18日より、期間限定サンド「チミチュリ＆グリチキポテト」「バジル＆えび生ハムポテト」「チミチュリ＆BLTポテト」の3種類を全国の店舗で発売します。なくなり次第終了です。

サブウェイ初「チミチュリソース」を

今回の新商品では、サブウェイで初めて「チミチュリソース」を使用します。チミチュリはアルゼンチン発祥のソースで、パセリとワインビネガーをきかせたハーブの香りが特徴とされています。

また、北海道産じゃがいも「さやか」を使ったポテトサラダを合わせており、具材やソースを引き立てるといいます。

▲チミチュリ＆BLTポテト 590円

爽やかなチミチュリソースに、ベーコン・レタス・トマトのBLTとポテトサラダを合わせたサンドイッチです。

▲チミチュリ＆グリチキポテト 620円

チミチュリソースにグリルチキンとポテトサラダを合わせた食べ応えのあるサンドイッチです。

▲バジル＆えび生ハムポテト 680円

バジルが香るソースに、スモークした生ハムとえび、ポテトサラダを組み合わせたサンドイッチです。

爽やかな香りの3種のサンドが登場！

ハーブが香るチミチュリソースにポテトサラダを合わせた新商品が並び、春らしい爽やかな味わいが楽しめそうです。

BLTやグリルチキン、えびと生ハムなど具材のバリエーションもあり、その日の気分で選べるのも魅力。期間限定のため、気になる人は早めにお試しを！

※価格は税込み表記です。