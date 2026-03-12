うまそ！セブン「とみ田監修」ウマ辛豚ラーメン　極太麺×背脂にんにくをワシワシ

セブン‐イレブンは3月11日より、「中華蕎麦とみ田監修 ウマ辛豚ラーメン」を全国の店舗で順次発売中です。

セブンの「とみ田監修」今回はウマ辛

セブン-イレブンでは「中華蕎麦 とみ田」監修の商品をこれまでにも展開してきましたが、今回は「ウマ辛」を特徴とした一杯が登場しました。

▲中華蕎麦とみ田監修 ウマ辛豚ラーメン 734円

千葉県松戸市にある有名ラーメン店「中華蕎麦 とみ田」が監修。濃厚な豚骨醤油スープと極太麺を組み合わせ、辛味を加えたトッピングをのせて仕上げています。



麺はワシワシとした食感が特徴の極太麺で、濃厚な豚骨醤油スープと絡むといいます。力強い麺とスープを組み合わせた食べ応えのある仕立てです。

トッピングには、唐辛子、豆板醤、ラー油などで辛味を効かせた挽肉炒めを使用しています。さらに背脂にんにくを加えることで、肉の旨味やにんにくのコク、唐辛子の辛さが重なる味わいに仕上げているといいます。

間違いない！ラーメン好きな人はチェック

極太のワシワシ麺に濃厚豚骨醤油スープ、さらに辛味の挽肉炒めと背脂にんにくがのるという組み合わせは、がっつり系ラーメンが好きな人には気になる内容ではないでしょうか。



「とみ田監修」のコラボ商品はボリューム系ラーメンが好きな人に評判がよく、今回も期待できます。

セブンで何買おうか迷ったら試してみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。