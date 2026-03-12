Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第103回
Pixioの電動ゲーミングデスクがイチオシ！ ホワイトカラーとワンタッチで昇降できる使いやすさが◎
2026年03月12日 19時00分更新
Pixioの電動ゲーミングデスクをチェック
Amazon.co.jpにて、Pixioの電動ゲーミングデスク「PXDS1200EWH-SET」が販売中だ。価格は8万7800円。
使いやすさ抜群の電動ゲーミングデスク
本製品は、幅120cm×奥行70cmの電動ゲーミングデスク。天板も脚も丸みを帯びた設計であるほか、デスクコーデがはかどる奥行、昇降をワンタッチで操作できる機能などが特徴となっている。
やわらかい印象と使いやすい機能が魅力のPXDS1200EWH-SET。電動デスクが欲しい人や、白一色の環境を作りたい人におすすめだ。
|Pixio ゲーミングデスク 電動 昇降 ホワイト 脚部 天板 セット 昇降デスク パソコンデスク スタンディングデスク 昇降式 幅120×奥行70 昇降幅67cm~127cm
