Pixioの電動ゲーミングデスクがイチオシ！ ホワイトカラーとワンタッチで昇降できる使いやすさが◎

Pixioの電動ゲーミングデスクをチェック

Amazon.co.jpにて、Pixioの電動ゲーミングデスク「PXDS1200EWH-SET」が販売中だ。価格は8万7800円。

使いやすさ抜群の電動ゲーミングデスク

本製品は、幅120cm×奥行70cmの電動ゲーミングデスク。天板も脚も丸みを帯びた設計であるほか、デスクコーデがはかどる奥行、昇降をワンタッチで操作できる機能などが特徴となっている。

やわらかい印象と使いやすい機能が魅力のPXDS1200EWH-SET。電動デスクが欲しい人や、白一色の環境を作りたい人におすすめだ。