エビ2本入り、豪華"天丼弁当"が「760円→600円」　てんや1週間限定、持ち帰りキャンペーン

天丼チェーンの「てんや」および「天ぷらてんや」は、持ち帰りの「海老と野菜の上天丼弁当」を特別価格600円で販売する「てんやWeek!!」を3月16日〜22日の期間開催しますよ。

海老2本の「上天丼弁当」が760円→600円

てんやでは、毎月持ち帰りがお得になるキャンペーンを「てんやWeek!!」と題して開催しています。



今回の対象は「海老と野菜の上天丼弁当」（通常価格760円）で、期間中は160円引きの600円で販売されます。。

「海老と野菜の上天丼弁当」は海老2本・なす・かぼちゃ・いんげんを盛付けた一品。お新香付きです。

全国の店舗で実施されますが、一部販売対象外の店舗があります。以下が販売を実施しない店舗の一覧です。

＜販売対象外店舗＞

【てんや】諏訪店／松本双葉店／佐久平店／長野徳間店／川中島店／富山本郷新店／高岡宮田町店／仙台六丁の目店／上里SA店／富士川SA店／羽田空港第1ターミナル店／羽田空港第2ターミナル店／未来ダイニング文京グリーンコート店／川崎アゼリア店／刈谷ハイウェイオアシス近鉄パークハウス店／けやきウォーク前橋店／新千歳空港店／



※名鉄イン名古屋金山アネックス店は朝食時間帯（6:30～9:30）までの間は実施しない。



【天ぷらてんや】FKD宇都宮インターパーク店、川越野田店

160円引きはうれしい

「海老と野菜の上天丼弁当」は海老が2本も盛り込まれた豪華な内容。160円引きで購入できるのは嬉しいですね。



なお、割引券・サービス券・クーポン券・リッチモンドクラブ10％OFF優待とは併用不可できないので注意しましょう。



お昼ご飯にも夕食にも！お近くにてんやがある人は要チェックです！

※記事中の価格は税込み