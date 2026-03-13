BIG竜田チキンどーん！「チキン南蛮タルタル」「油淋鶏」バーガーが登場するぞ

ゼッテリアは、3月18日より、期間限定で「竜田チキンバーガーフェア」を開催し、「チキン南蛮 タルタルバーガー」「油淋鶏バーガー」を発売します。

バンズからはみ出すBIG竜田チキン！

2つの「竜田チキンバーガー」登場！

バーガーチェーン「ゼッテリア」より、店内で手仕込みした“ビッグ”な竜田チキンを使用した新商品2品がお目見です。

▲チキン南蛮 タルタルバーガー 560円

醤油ベースのタレに漬け込んだ鶏モモ肉を、店内で1枚ずつ衣付けして揚げた竜田チキンを使用したバーガーです。バンズからはみ出るほどの大きな竜田チキンを使ったボリューム感が特徴。

九州醤油や黒酢、刻んだ玉ねぎなどを合わせた特製甘酢ダレをかけ、特製タルタルソース、千切りキャベツとともに、ふっくらとなめらかな食感のバンズでサンド。

甘みと酸味のバランスが絶妙な甘酢ダレと、まろやかでコクのある特製タルタルソースは相性抜群で、本格的なチキン南蛮の味わいが楽しめるといいます。

▲油淋鶏バーガー 590円

こちらは、バンズからはみ出るほどの大きな竜田チキンに自社製の食べるラー油、白髪ねぎ、甘酢ダレを合わせたバーガーです。

食べるラー油の香ばしいニンニクの風味とほどよい辛み、白髪ねぎの風味が竜田チキンの旨みを引き立てるんだとか。

ゼッテリアの新メニューに注目

ロッテリアをリブランドした新バーガーブランド「ゼッテリア」より新メニューが登場します。



店内で仕込んだ竜田チキンを使ったバーガーは、見た目のボリューム感もあり、食べごたえがありそう！。

甘酢ダレとタルタルの組み合わせや、食べるラー油と白髪ねぎの風味など、それぞれ違った味の方向性が用意されているのも注目です。

4月中旬まで販売予定でなくなり次第終了なので、気になる人は早めにお店に向かってみましょう。

※価格は税込み表記です。