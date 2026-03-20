松屋「牛めし」500食を無料配布！1日限定の太っ腹イベントが大手町で

「松屋」「松のや」などを手掛ける松屋フーズは、3月26日11時30分より、東京・大手町で牛めし500食を無料配布するイベントを開催します。

3月26日限定 大手町で牛めし500食無料配布

本イベントは、企業のランチ代補助といった福利厚生インフラを提供するHQと連携し、「インフレから社員を救うプロジェクト」の取り組みとして実施するものです。

会場には松屋のキッチンカー「サンライズ号」が出動し、先着500人に牛めしを配布します。配布は1人1食までで、なくなり次第終了します。

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■イベント概要

開催日：3月26日11時～14時

※先着500名、1人1回限り。なくなり次第終了

※当日11時ごろから整理券を配布

場所：東京サンケイビル 正面広場（東京都千代田区大手町1-7-2）

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以下はリリースに記載されている注意事項です。



※注意事項

・先着500名様限定、お一人様1食限りとさせていただきます

・予定数に達し次第終了となります

・配布する牛めし500食以外のメニュー（サイドメニュー・飲料等）の販売および提供はございません

・荒天や災害、予期せぬ事故等の影響により、主催者であるHQ様の判断でイベント内容の変更または

中止となる場合がございます

・開催の有無については、3/26(木)当日午前9時にHQ様の公式HPにて発表されます

・混雑回避のため、当日11:00（予定）より整理券を配布いたします

・近隣施設へのご迷惑となるため、早朝からの待機や列形成は固くお断りいたします

・本イベントにはメディア取材および主催者であるHQ様による記録撮影が入ります

ご来場者が映り込む可能性がありますのでご了承ください

・食品衛生上の理由から、お受け取り後はお早めにお召し上がりください

ランチ代高騰の時代にうれしい！

近年は原材料費や光熱費、物流費の高騰などの影響で食料品や外食費が上昇しており、ランチ事情にも影響が出ているといいます。



そんな中で、うれしい牛めしの無料配布。松屋フーズは企業による食事補助制度の価値を今回のイベントを通じて発信するとしています。



キッチンカーで提供される牛めしをその場で受け取れるお得なイベント。もし、大手町にお勤めの方や近くに立ち寄る機会があれば、足を運びたいですね。