71gの軽さがたまらない……。 HyperXの軽量ワイヤレスゲーミングマウスが25％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

HyperXのワイヤレスゲーミングマウスがタイムセールの対象に

Amazon.co.jpにて、HyperXのワイヤレスゲーミングマウス「HyperX Puslefire Haste 2 Core」が販売中だ。参考価格は8400円だが、タイムセールにより25％オフの6300円で購入できる（3月12日時点）。

約71gの軽量や最大100時間駆動、デュアルワイヤレスなどが特徴

本製品は、約71gの軽量や2.4GHzおよびBluetoothのデュアルワイヤレス、最大100時間のバッテリー駆動（単4乾電池）が特徴のワイヤレスゲーミングマウス。1万2000DPIと1000Hz対応のHyperXセンサーや、2000万クリック耐久のスイッチもポイントだ。軽くて使いやすいワイヤレスゲーミングマウスを探している人におすすめできる。