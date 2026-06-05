1皿頼むともう1皿無料！ジュージュー鉄皿の「ビーフペッパーライス」が実質半額

「ペッパーランチ」は7月3日に「World Pepper Rice Day（ワールドペッパーライスデー）」イベントを開催します。
当日限定で、看板メニューの「ビーフペッパーライス」を注文すると同じ商品がもう1皿無料になる内容で、イートイン限定で提供されます。
ビーフペッパーライス1皿注文で1皿無料に！
7月3日はペッパーランチ1号店のオープン日。「World Pepper Rice Day」は、7月3日を「ペッパーライスの日」として記念日登録したことにあわせて実施される、昨年と同様の企画です。日本国内を含む世界17の国と地域、570店舗で同時に開催。
看板メニューのビーフペッパーライス（ライスM／お肉普通）を1皿注文すると、同じ内容のビーフペッパーライスがもう1皿無料で提供されます。
対象はイートイン利用限定。複数人でのシェアもよしとされています。
■World Pepper Rice Day キャンペーン概要
実施日：7月3日
内容：「ビーフペッパーライス（ライスM／お肉普通）」（890円）を1皿購入で「ビーフペッパーライス（ライスM／お肉普通）」を1皿無料で提供（イートイン限定）
実施店舗：日本国内（ペッパーランチ、ペッパーランチPLUS、武蔵ハンバーグ、ロックスハンバーグ全店）および世界17の国と地域、570店舗
※東京競馬場店を除く（店休日のため）
実質半額!? 1人で2皿食べてもシェアしてもOK！
1皿注文でもう1皿無料という、うれしい企画が今年も実施されます。1人で2皿食べたり、複数人でシェアしたりするなど、いろいろな楽しみ方ができそう！
年に一度の企画なので、タイミングを合わせてお店に足を運んでみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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