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7月3日開催

1皿頼むともう1皿無料！ジュージュー鉄皿の「ビーフペッパーライス」が実質半額

2026年06月05日 16時15分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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　「ペッパーランチ」は7月3日に「World Pepper Rice Day（ワールドペッパーライスデー）」イベントを開催します。

　当日限定で、看板メニューの「ビーフペッパーライス」を注文すると同じ商品がもう1皿無料になる内容で、イートイン限定で提供されます。

ビーフペッパーライス1皿注文で1皿無料に！

　7月3日はペッパーランチ1号店のオープン日。「World Pepper Rice Day」は、7月3日を「ペッパーライスの日」として記念日登録したことにあわせて実施される、昨年と同様の企画です。日本国内を含む世界17の国と地域、570店舗で同時に開催。

ビーフペッパーライスは、挽きたてのブラックペッパーと、特製のペッパーペーストが味の決め手。 あつあつの鉄皿で提供されます

　看板メニューのビーフペッパーライス（ライスM／お肉普通）を1皿注文すると、同じ内容のビーフペッパーライスがもう1皿無料で提供されます。

　対象はイートイン利用限定。複数人でのシェアもよしとされています。

■World Pepper Rice Day　キャンペーン概要
実施日：7月3日
内容：「ビーフペッパーライス（ライスM／お肉普通）」（890円）を1皿購入で「ビーフペッパーライス（ライスM／お肉普通）」を1皿無料で提供（イートイン限定）
実施店舗：日本国内（ペッパーランチ、ペッパーランチPLUS、武蔵ハンバーグ、ロックスハンバーグ全店）および世界17の国と地域、570店舗
※東京競馬場店を除く（店休日のため）

実質半額!?　1人で2皿食べてもシェアしてもOK！

　1皿注文でもう1皿無料という、うれしい企画が今年も実施されます。1人で2皿食べたり、複数人でシェアしたりするなど、いろいろな楽しみ方ができそう！

　年に一度の企画なので、タイミングを合わせてお店に足を運んでみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。

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