【12万円→8万円!?】4K有機EL＋120Hz＋0.03msの31.6型ディスプレー、タイムセールで31％オフ！

4K有機EL＋120Hz＋0.03msの31.6型ディスプレーが31％オフ

Amazon.co.jpにて、Dellの31.6型・4K有機ELディスプレー「Dell S3225QC」が販売中だ。参考価格は12万9800円だが、タイムセールにより31％オフの8万9980円で購入できる（3月12日時点）。

本製品は4K有機ELを採用する31.6型ディスプレーで、リフレッシュレートは120Hz、応答速度は0.03msとなっている。そのほか、3D空間オーディオやDolby Vision HDR、最大90WのType-C給電なども特徴。

120Hzの4K有機ELディスプレーが10万円未満、オトクでは？

ユーザーレビューを見ると、「4K・120Hz対応の高コスパディスプレー」「作業用にも動画視聴にも最適」といった声が寄せられている。コスパの高さがポイントになっているようだ。120Hzの4K有機ELディスプレーが、いまなら10万円未満で購入できるチャンス。購入はお早めに！