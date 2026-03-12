Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第99回
【12万円→8万円!?】4K有機EL＋120Hz＋0.03msの31.6型ディスプレー、タイムセールで31％オフ！
2026年03月12日 16時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
4K有機EL＋120Hz＋0.03msの31.6型ディスプレーが31％オフ
Amazon.co.jpにて、Dellの31.6型・4K有機ELディスプレー「Dell S3225QC」が販売中だ。参考価格は12万9800円だが、タイムセールにより31％オフの8万9980円で購入できる（3月12日時点）。
本製品は4K有機ELを採用する31.6型ディスプレーで、リフレッシュレートは120Hz、応答速度は0.03msとなっている。そのほか、3D空間オーディオやDolby Vision HDR、最大90WのType-C給電なども特徴。
120Hzの4K有機ELディスプレーが10万円未満、オトクでは？
ユーザーレビューを見ると、「4K・120Hz対応の高コスパディスプレー」「作業用にも動画視聴にも最適」といった声が寄せられている。コスパの高さがポイントになっているようだ。120Hzの4K有機ELディスプレーが、いまなら10万円未満で購入できるチャンス。購入はお早めに！
|Dell S3225QC 31.6インチ 有機EL モニター(無輝点3年保証/4K/OLED,抗反射/USB-Cx1,HDMIx1/内蔵スピーカー/120Hz/0.03ms/AMD FreeSync Premium Pro/DisplayHDR True Black 400/DCI-P3 99%/高さ調整,傾き)
