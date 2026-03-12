Amazonセール情報大紹介！ 第1434回
「MacBook Neo」発売翌日でもう安い。256GBが95,768円
2026年03月12日 13時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
Apple 2026 MacBook Neoをチェック！
発売されたばかりのMacが、すでに安く買える状況になっている。Appleの新型ノートPC「MacBook Neo」は3月11日に登場したばかりのモデルだが、Amazonでは95,768円で販売中。Apple公式サイトの販売価格99,800円よりも安い実売価格となっている。
13インチのLiquid Retinaディスプレイを備えた軽量ボディに、A18 Proチップと8GBユニファイドメモリ、256GB SSDを搭載した構成。重量は約1.23kgで、最大16時間のバッテリー駆動に対応する。発売直後ながら在庫があり、最短翌日配送にも対応している。
製品スペック
【チップ】A18 Pro
【ディスプレイ】13インチ Liquid Retina
【メモリ】8GBユニファイドメモリ
【ストレージ】256GB SSD
【重量】約1.23kg
【バッテリー】最大16時間
【カメラ】1080p FaceTime HD
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1500回
トピックス【Amazonのお得な7日間】「新生活セール」が実質スタート！ 抽選で10万pt当たるキャンペーンも
-
第1430回
トピックス6万円の値下げなら、思いきって……!? M4 iPad Pro（2TB）がセール中
-
第1428回
トピックステレビは4K、音は特に何も……ではもったいない。ソニーのサブウーファー付きサウンドバー「HT-B600」が26％オフ
-
第1427回
トピックス防災グッズ、これだけで揃います。防災士監修「本当に必要な31点」をまとめたリュックが10,118円
-
第1426回
トピックスREGZAの27型ゲーミングディスプレー。WQHDで240Hz、応答速度1msで31,500円
-
第1425回
トピックス充電器を何個も持ち歩く生活はやめましょう。小型サイズなのにPCも充電可能の「Anker Prime 67W」が5,490円
-
第1424回
トピックスこの16インチなら、持ち歩ける。1.23kg、3.2KディスプレーのノートPC「Swift Edge」が161,498円
-
第1422回
トピックスサイドテーブルなのに、空気清浄機でもある……!? スマホ充電もできるSwitchBot「空気清浄機Table」26,758円
-
第1421回
トピックス角煮やカレーがボタン1つで！ 69種類の自動メニューが作れるアイリスの電気圧力鍋が1万円切り
-
第1420回
トピックスありがてえ……設定した空気圧でピタッと停止。マキタ18Vの充電式空気入れが28％オフ
- この連載の一覧へ