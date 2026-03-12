「MacBook Neo」発売翌日でもう安い。256GBが95,768円

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

Apple 2026 MacBook Neoをチェック！

発売されたばかりのMacが、すでに安く買える状況になっている。Appleの新型ノートPC「MacBook Neo」は3月11日に登場したばかりのモデルだが、Amazonでは95,768円で販売中。Apple公式サイトの販売価格99,800円よりも安い実売価格となっている。

13インチのLiquid Retinaディスプレイを備えた軽量ボディに、A18 Proチップと8GBユニファイドメモリ、256GB SSDを搭載した構成。重量は約1.23kgで、最大16時間のバッテリー駆動に対応する。発売直後ながら在庫があり、最短翌日配送にも対応している。

製品スペック

【チップ】A18 Pro

【ディスプレイ】13インチ Liquid Retina

【メモリ】8GBユニファイドメモリ

【ストレージ】256GB SSD

【重量】約1.23kg

【バッテリー】最大16時間

【カメラ】1080p FaceTime HD