Amazonセール情報大紹介！ 第1433回
【54％オフ】日々の運転で速度を意識するきっかけに。MSSS対応のセルスター製レーダー探知機
2026年03月12日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで54％オフ】
セルスター レーザー光対応＆GPSレーダー探知機「AR-824AW」をチェック！
セルスターのレーダー探知機「AR-824AW」がAmazonで割引対象。参考価格42,900円のところ、54％オフの19,800円で販売中。
最近は、場所を変えて取り締まりが行われる移動式オービス（MSSS）の話を耳にすることも増えてきた。いつもの道でも速度に気をつけたいと感じているなら、レーダー探知機を見直すタイミングかもしれない。セルスターのAR-824AWはMSSS対応のモデルで、取締ポイントや注意情報を画面表示や音で知らせる。フルマップ表示に加え、GPSデータ更新無料にも対応し、日々の運転で速度を意識するきっかけを作りやすい1台だ。
レーザー受信で警告表示
移動式オービスなどで使われるレーザー光を受信すると、画面表示や音で注意を知らせる。GPSデータに登録された取締ポイントや検問情報の案内も行う仕組みで、走行中に注意すべき場所を確認しやすい。
フルマップ表示を搭載
3.7インチの液晶に地図を表示できるモデル。ゾーン30などのエリア表示やコンパスナビ機能を備える。Gセンサー・ジャイロセンサー・気圧センサーにより、GPSが測位できない状況でも自車位置を補完する。
無線LANで情報更新
無線LANを搭載し、新設された取締機の情報などを更新できる。GPSデータは20万件以上、取締・検問データも収録。専用コード（別売）を使えば対応するドライブレコーダーと相互通信も行える。日本製で3年保証が付く。
