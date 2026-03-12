このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第1433回

【54％オフ】日々の運転で速度を意識するきっかけに。MSSS対応のセルスター製レーダー探知機

2026年03月12日 18時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

【Amazonで54％オフ】
セルスター レーザー光対応＆GPSレーダー探知機「AR-824AW」をチェック！

　セルスターのレーダー探知機「AR-824AW」がAmazonで割引対象。参考価格42,900円のところ、54％オフの19,800円で販売中。

　最近は、場所を変えて取り締まりが行われる移動式オービス（MSSS）の話を耳にすることも増えてきた。いつもの道でも速度に気をつけたいと感じているなら、レーダー探知機を見直すタイミングかもしれない。セルスターのAR-824AWはMSSS対応のモデルで、取締ポイントや注意情報を画面表示や音で知らせる。フルマップ表示に加え、GPSデータ更新無料にも対応し、日々の運転で速度を意識するきっかけを作りやすい1台だ。

アマゾンでセルスター レーザー光対応＆GPSレーダー探知機「AR-824AW」を入手

レーザー受信で警告表示

　移動式オービスなどで使われるレーザー光を受信すると、画面表示や音で注意を知らせる。GPSデータに登録された取締ポイントや検問情報の案内も行う仕組みで、走行中に注意すべき場所を確認しやすい。

フルマップ表示を搭載

　3.7インチの液晶に地図を表示できるモデル。ゾーン30などのエリア表示やコンパスナビ機能を備える。Gセンサー・ジャイロセンサー・気圧センサーにより、GPSが測位できない状況でも自車位置を補完する。

無線LANで情報更新

　無線LANを搭載し、新設された取締機の情報などを更新できる。GPSデータは20万件以上、取締・検問データも収録。専用コード（別売）を使えば対応するドライブレコーダーと相互通信も行える。日本製で3年保証が付く。

アマゾンでセルスター レーザー光対応＆GPSレーダー探知機「AR-824AW」を入手
 

