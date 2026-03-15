Amazonセール情報大紹介！ 第1447回
WQHDで240Hz、しかも37,000円。1ms（GTG）のREGZA 27インチゲーミングモニター
2026年03月15日 11時30分更新
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【Amazonタイムセール】REGZA ゲーミングモニター「RM-G276N」をチェック！
REGZAのゲーミングモニター「RM-G276N」がAmazonタイムセール対象。参考価格50,600円のところ、27％オフの37,000円で販売中。
解像度はWQHD（2560×1440）で、最大240Hz表示と1ms（GTG）の応答速度に対応する27インチモデル。高リフレッシュレート対応のWQHDディスプレイは価格が上がりやすい傾向にあるが、今回のセールでは3万円台前半で購入できる。
表示モード切替と広色域表示に対応
ゲームジャンルごとに用意された4つのゲームモードに加え、映画・スポーツ・標準の表示モードも選択できる。用途に応じて表示設定を切り替えながら使える仕様だ。色域規格sRGBカバー率99%にも対応し、広色域の映像表示に対応する。コントラストのある映像表現でゲーム画面や映像コンテンツの色の違いを確認しやすい。
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