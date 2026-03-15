WQHDで240Hz、しかも37,000円。1ms（GTG）のREGZA 27インチゲーミングモニター

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】REGZA ゲーミングモニター「RM-G276N」をチェック！

REGZAのゲーミングモニター「RM-G276N」がAmazonタイムセール対象。参考価格50,600円のところ、27％オフの37,000円で販売中。

解像度はWQHD（2560×1440）で、最大240Hz表示と1ms（GTG）の応答速度に対応する27インチモデル。高リフレッシュレート対応のWQHDディスプレイは価格が上がりやすい傾向にあるが、今回のセールでは3万円台前半で購入できる。

表示モード切替と広色域表示に対応

ゲームジャンルごとに用意された4つのゲームモードに加え、映画・スポーツ・標準の表示モードも選択できる。用途に応じて表示設定を切り替えながら使える仕様だ。色域規格sRGBカバー率99%にも対応し、広色域の映像表示に対応する。コントラストのある映像表現でゲーム画面や映像コンテンツの色の違いを確認しやすい。