卵サイズなのにPCまでいける。充電器を何個も持ち歩く生活はやめました。Anker Prime 67Wが5,490円

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【Amazonタイムセール】Anker 充電器「Anker Prime Wall Charger（67W, 3 ports, GaN）」をチェック！

Ankerの充電器「Anker Prime Wall Charger（67W, 3 ports, GaN）」がAmazonタイムセール対象。参考価格8,490円のところ、35％オフの5,490円で販売中。

ノートPCやスマートフォンなどを持ち歩くと、充電器を複数用意する場面も出てくる。このモデルは最大67W出力のUSB充電器で、USB-C×2とUSB-A×1の3ポートを備え、複数機器を同時に充電できる仕様。GaN（窒化ガリウム）を採用し、本体サイズはコンパクトに抑えられている。

3台の機器を同時に充電できる3ポート

USB-C×2とUSB-A×1の3ポートを備えるUSB充電器。最大出力は67Wで、3台の機器を同時に充電できる。MacBook AirやiPhone、AirPodsなどの機器を1つの充電器でまとめて充電できる。

GaN採用の小型ボディ

GaN（窒化ガリウム）を採用した充電器で、一般的な67Wクラスのモデルと比べて小型化した設計。本体サイズは約50×40×39mmとなっている。

PowerIQ 4.0と保護機能を搭載

Anker独自のPowerIQ 4.0を搭載し、接続した機器に応じて出力を配分する仕組みを備える。温度管理機能や保護システムActiveShield 2.0にも対応する。