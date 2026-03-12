Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第98回
超おしゃれすぎるXbox・PC用コントローラー RGBライト・パープルカラー……！
2026年03月12日 15時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
Xbox・PCに対応する公式ライセンス製品
Amazon.co.jpにて、TURTLE BEACHのXbox・PC対応コントローラー「Afterglow Wave（パープル）」が販売中だ。価格は6800円。
本製品はXbox・PCに対応する公式ライセンスの有線コントローラー。3段階に調整できるホール効果トリガーやカラフルに発光するRGBライティング、カスタムできる2つの背面ボタン、ゲーム音声をコントロールできる方向パッドなどが特徴となっている。
おしゃれで使いやすいコントローラー
ユーザーレビューを見ると、「見た目がかわいすぎる」「ライトがおしゃれ」「PCのアプリでコントローラーの設定を変えられるのが便利」「手になじみやすい」といった声が寄せられている。Xbox・PC用コントローラーの新調を考えている人におすすめできそうだ。
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp限定】TURTLE BEACH コントローラー Afterglow Wave パープル 有線 USB Xbox公認 PC/Xbox対応 3ストップ トリガーストップ マッピング可能 背面ボタン RGB チャットミックス 人間工学【メーカー保証2年+代理店保証6ヶ月】
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第97回
トピックスエイムを向上したい？ ブレを抑えたい？ だったらeスポーツ用のアームスリーブがおすすめだ！
-
第97回
トピックス初代プレステっぽい有線コントローラー「GameSir Tegenaria Lite」、3299円で販売中
-
第96回
トピックスSwitch 2のストレージ不足を解消！ 動作確認済みのmicroSDXC Expressカード 1TB
-
第95回
トピックスCore 7 240H＋RTX 5060搭載のMSI製ゲーミングノートが24万9800円！ 144Hzリフレッシュレートも魅力
-
第94回
トピックス2万6500円だが……慣れれば“最強のゲーミングマウス” ハプティック誘導トリガーシステム搭載「PRO X2 SUPERSTRIKE LIGHTSPEED」
-
第93回
トピックス144Hz駆動の24.5型フルHDディスプレー、1.3万円で買えるってマジ？
-
第92回
トピックス180Hz＆WQHDの31.5型湾曲ゲーミングディスプレーが3万円切り！ 映像の没入感を上げたい人におすすめ
-
第91回
トピックスSwitch 2の熱暴走を防ぐ冷却ファン、Amazonだと2000円台で買えます。これマジ
-
第90回
トピックスCore Ultra 5＆RTX 5060搭載のGALLERIA製ゲーミングPCが25万円台で販売中！ 最新ゲームも快適に遊べる
-
第89回
トピックス75％、ラピトリ、8000Hzのゲーミングキーボードが1万9980円。「RIDDLE」カラーがかっこいい
- この連載の一覧へ