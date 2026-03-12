超おしゃれすぎるXbox・PC用コントローラー RGBライト・パープルカラー……！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

Xbox・PCに対応する公式ライセンス製品

Amazon.co.jpにて、TURTLE BEACHのXbox・PC対応コントローラー「Afterglow Wave（パープル）」が販売中だ。価格は6800円。

本製品はXbox・PCに対応する公式ライセンスの有線コントローラー。3段階に調整できるホール効果トリガーやカラフルに発光するRGBライティング、カスタムできる2つの背面ボタン、ゲーム音声をコントロールできる方向パッドなどが特徴となっている。

おしゃれで使いやすいコントローラー

ユーザーレビューを見ると、「見た目がかわいすぎる」「ライトがおしゃれ」「PCのアプリでコントローラーの設定を変えられるのが便利」「手になじみやすい」といった声が寄せられている。Xbox・PC用コントローラーの新調を考えている人におすすめできそうだ。