エイムを向上したい？ ブレを抑えたい？ だったらeスポーツ用のアームスリーブがおすすめだ！

ゲーム用のアームスリーブをチェック

Amazon.co.jpにて、Pulsar Gaming Gearsの「eS アームスリーブ 国内正規品（Mサイズ・Palm Short）」が販売中だ。価格は2109円。

本製品は、ゲームプレイのマウス操作を安定させるためのアームスリーブ。冷感素材によるフィット感や疲労を軽減させる伸縮性が特徴となっている。カラバリはブラックとホワイト、選べるサイズはM・L・XL、選べるスタイルはArm Long、Arm Short、Finger Glove、Finger Long、Finger Short、Open Palm Long、Palm Long、Palm Short。

eスポーツタイトルのお供に最適

ユーザーレビューを見ると、「操作時の滑りを安定させてくれる」「マウスパットとの摩擦が減って使いやすい」といった声が寄せられている。eスポーツタイトルをガッツリ遊びたい人におすすめだ。