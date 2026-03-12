Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第97回
エイムを向上したい？ ブレを抑えたい？ だったらeスポーツ用のアームスリーブがおすすめだ！
2026年03月12日 15時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
ゲーム用のアームスリーブをチェック
Amazon.co.jpにて、Pulsar Gaming Gearsの「eS アームスリーブ 国内正規品（Mサイズ・Palm Short）」が販売中だ。価格は2109円。
本製品は、ゲームプレイのマウス操作を安定させるためのアームスリーブ。冷感素材によるフィット感や疲労を軽減させる伸縮性が特徴となっている。カラバリはブラックとホワイト、選べるサイズはM・L・XL、選べるスタイルはArm Long、Arm Short、Finger Glove、Finger Long、Finger Short、Open Palm Long、Palm Long、Palm Short。
eスポーツタイトルのお供に最適
ユーザーレビューを見ると、「操作時の滑りを安定させてくれる」「マウスパットとの摩擦が減って使いやすい」といった声が寄せられている。eスポーツタイトルをガッツリ遊びたい人におすすめだ。
|Image from Amazon.co.jp
|[Pulsar Gaming Gears] eS アームスリーブ ARM SLEEVE Palm Short Medium Black 国内正規品
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
