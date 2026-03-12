Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第96回
Switch 2のストレージ不足を解消！ 動作確認済みのmicroSDXC Expressカード 1TB
2026年03月12日 14時30分更新
Switch 2動作確認済みのmicroSDXC Expressカード
Amazon.co.jpにて、「HIKSEMI microSDXC Expressカード 1TB」が販売中だ。価格は3万9390円。
本製品は、読み込み速度が最大900MB/s、書き込み速度が最大620MB/sのmicroSDXC Expressカードで、ストレージ容量は1TB。従来のUHS-Iカードよりも約4倍の転送スピードが特徴で、ゲームのロード時間を大幅に短縮できる。Nintendo Switch 2でも使えるという。
Switch 2の容量不足に困っている人に
ユーザーレビューを見ると、「Switch 2でも問題なく使える」「大容量で高速読み書きができて、この値段はお手頃」といった声が寄せられている。1TBの容量と読み書き速度がポイントになっているようだ。Switch 2のストレージを増やしたい人におすすめできる。
|Image from Amazon.co.jp
|HIKSEMI microSDXC Expressカード 1TB 最大読込900MB/s 書込620MB/s Nintendo Switch 2 動作確認済み U3 V30 A2 4K動画 ドローン対応 防水 耐衝撃 国内正規品 ライフタイム保証
