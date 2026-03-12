Switch 2のストレージ不足を解消！ 動作確認済みのmicroSDXC Expressカード 1TB

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

Switch 2動作確認済みのmicroSDXC Expressカード

Amazon.co.jpにて、「HIKSEMI microSDXC Expressカード 1TB」が販売中だ。価格は3万9390円。

本製品は、読み込み速度が最大900MB/s、書き込み速度が最大620MB/sのmicroSDXC Expressカードで、ストレージ容量は1TB。従来のUHS-Iカードよりも約4倍の転送スピードが特徴で、ゲームのロード時間を大幅に短縮できる。Nintendo Switch 2でも使えるという。

Switch 2の容量不足に困っている人に

ユーザーレビューを見ると、「Switch 2でも問題なく使える」「大容量で高速読み書きができて、この値段はお手頃」といった声が寄せられている。1TBの容量と読み書き速度がポイントになっているようだ。Switch 2のストレージを増やしたい人におすすめできる。