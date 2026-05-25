Xbox用コントローラーにも“高級感”がほしい。Naconのワイヤレスモデルが6％オフ

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NaconのXboxコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、NaconのXboxコントローラー「NACON REVOLUTION X Unlimited」が販売中だ。過去価格は1万273円だが、執筆時点では6％オフの9614円で購入できる（5月25日時点）。

本製品は、公式ライセンスを取得したXboxおよびPC向けのワイヤレスコントローラー。有線・無線ともに低遅延であるほか、ジャイロスコープ機能やLCDスクリーン、振動機能、10時間以上のバッテリー駆動時間などが特徴となっている。

純正よりも高級感のあるXboxコントローラー

ユーザーレビューを見ると、「高級感を求めるなら星5つ」「価格相応のクオリティ」「手が大きい人向け」といった声が寄せられている。高級感のあるデザインと充実の機能がポイントになっているようだ。タイムセール中は1万円を切る価格で購入できるため、興味のある人はチェックしてみては？