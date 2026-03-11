Amazonセール情報大紹介！ 第1427回
防災グッズ、これだけで揃います。防災士監修「本当に必要な31点」をまとめたリュックが10,118円
2026年03月11日 15時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで27％オフ】アイリスオーヤマ 防災リュック「BS131」をチェック！
アイリスオーヤマの防災リュック「BS131」がAmazonで割引対象。参考価格13,770円のところ、27％オフの10,118円で販売中。
避難時に必要なものを一つずつそろえるのは、思ったより手間がかかる。アイリスオーヤマの「BS131」は、防災士監修の31点セット。エアベッドやエア枕、簡易トイレ、乾電池式携帯充電器などをまとめた防災リュックで、睡眠まで考えた内容になっている。
エアベッドとエア枕が入る寝具セット
このセットにはエアベッドとエア枕が入る。ポンプも付属しており、空気を入れて使うタイプ。アルミブランケットも含まれる。防災リュックの中にエアベッドまで入るのが便利だ。
簡易トイレや充電器など31点をまとめた
リュックの中には、災害時に使う用品が31点入る。簡易トイレ、マスク、歯ブラシ、ウェットティッシュ、からだふきシートなどの衛生用品のほか、LED懐中電灯や長期保存乾電池、乾電池式携帯充電器も含まれる。ウォータータンクや紙皿、プラカップ、割りばし、スプーン・フォーク、ラップなどの食事用品もそろう。
撥水素材のリュックにまとめて収納
用品は容量約26Lのリュックに収納する。前面にはターポリン素材を使用し、止水ファスナーを採用。反射板も付いている。ウエストベルトと肩ベルトで重さを分散する構造になっている。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1500回
トピックス【Amazonのお得な7日間】「新生活セール」が実質スタート！ 抽選で10万pt当たるキャンペーンも
-
第1426回
トピックスREGZAの27型ゲーミングディスプレー。WQHDで240Hz、応答速度1msで31,500円
-
第1425回
トピックス充電器を何個も持ち歩く生活はやめましょう。小型サイズなのにPCも充電可能の「Anker Prime 67W」が5,490円
-
第1424回
トピックスこの16インチなら、持ち歩ける。1.23kg、3.2KディスプレーのノートPC「Swift Edge」が161,498円
-
第1422回
トピックスサイドテーブルなのに、空気清浄機でもある……!? スマホ充電もできるSwitchBot「空気清浄機Table」26,758円
-
第1421回
トピックス角煮やカレーがボタン1つで！ 69種類の自動メニューが作れるアイリスの電気圧力鍋が1万円切り
-
第1420回
トピックスありがてえ……設定した空気圧でピタッと停止。マキタ18Vの充電式空気入れが28％オフ
-
第1419回
トピックスこのスマホに一目惚れ。でも“見た目だけ”では終わらない。Nothing Phone (3a)が46,800円
-
第1418回
トピックス新生活PCこれでいいのでは？ Office付きで10万円ちょい、Core i5＆16GBのASUS「Vivobook 16」
-
第1416回
トピックス狭い部屋の救世主？ “ベッドの上”を収納化するラックが20,550円
- この連載の一覧へ