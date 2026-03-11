防災グッズ、これだけで揃います。防災士監修「本当に必要な31点」をまとめたリュックが10,118円

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで27％オフ】アイリスオーヤマ 防災リュック「BS131」をチェック！

アイリスオーヤマの防災リュック「BS131」がAmazonで割引対象。参考価格13,770円のところ、27％オフの10,118円で販売中。

避難時に必要なものを一つずつそろえるのは、思ったより手間がかかる。アイリスオーヤマの「BS131」は、防災士監修の31点セット。エアベッドやエア枕、簡易トイレ、乾電池式携帯充電器などをまとめた防災リュックで、睡眠まで考えた内容になっている。

エアベッドとエア枕が入る寝具セット

このセットにはエアベッドとエア枕が入る。ポンプも付属しており、空気を入れて使うタイプ。アルミブランケットも含まれる。防災リュックの中にエアベッドまで入るのが便利だ。

簡易トイレや充電器など31点をまとめた

リュックの中には、災害時に使う用品が31点入る。簡易トイレ、マスク、歯ブラシ、ウェットティッシュ、からだふきシートなどの衛生用品のほか、LED懐中電灯や長期保存乾電池、乾電池式携帯充電器も含まれる。ウォータータンクや紙皿、プラカップ、割りばし、スプーン・フォーク、ラップなどの食事用品もそろう。

撥水素材のリュックにまとめて収納

用品は容量約26Lのリュックに収納する。前面にはターポリン素材を使用し、止水ファスナーを採用。反射板も付いている。ウエストベルトと肩ベルトで重さを分散する構造になっている。