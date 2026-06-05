【まだある！】MacBook NeoならAmazonを注目、公式より少し安い98,789円

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Apple 2026 MacBook Neoをチェック！

Appleの新型ノートPC「MacBook Neo」がAmazonでは98,789円で販売中です。Apple公式サイトの販売価格は99,800円なので、1000円ほど安く買えます。あとAmazonのポイントが988pt付きます！

13インチのLiquid Retinaディスプレイを備えた軽量ボディに、A18 Proチップと8GBユニファイドメモリ、256GB SSDを搭載した構成。重量は約1.23kgで、最大16時間のバッテリー駆動に対応します。

MacBook Neoは、10万円前後でMacを選びたい人にとって注目しやすい1台です。Apple公式サイトでは99,800円からのモデルですが、Amazonでは98,789円で販売中。差額はわずかですが、少しでも安く買えるうえ、Amazonポイントも付くため、購入先として検討する価値があります。

おすすめしやすい理由は、価格を抑えながらもMacらしい使いやすさをしっかり備えている点です。A18 Proチップ、13インチLiquid Retinaディスプレイ、8GBユニファイドメモリ、256GB SSDを搭載し、Web閲覧や文書作成、オンライン会議、動画視聴といった日常用途には扱いやすい構成です。初めてMacを使う人や、持ち運び用のサブマシンを探している人にも向いています。

製品スペック

【チップ】A18 Pro

【ディスプレイ】13インチ Liquid Retina

【メモリ】8GBユニファイドメモリ

【ストレージ】256GB SSD

【重量】約1.23kg

【バッテリー】最大16時間

【カメラ】1080p FaceTime HD

MacBook Neoは、上位モデルほどの余裕を求める人向けというより、普段使いを快適にこなせるMacを手頃に選びたい人に合うモデルです。約1.23kgの軽量ボディ、最大16時間のバッテリー駆動、1080p FaceTime HDカメラなどを備えているため、通学や外出先での作業、オンライン会議用のノートPCとしても使いやすい内容です。

価格面でも、Apple公式サイトよりAmazonの方がわずかに安く、ポイント還元もあるため、トータルで見るとAmazonで購入するメリットがあります。ただし、8GBメモリ／256GB SSDの構成なので、動画編集や大量の写真・動画保存を考えている人は、512GB SSDモデルなども比較しておくと安心です。用途が普段使い中心なら、価格と性能のバランスがよいMacBookとしておすすめできます。