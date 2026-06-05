Amazonセール情報大紹介！ 第1434回
【まだある！】MacBook NeoならAmazonを注目、公式より少し安い98,789円
2026年06月05日 12時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
Apple 2026 MacBook Neoをチェック！
Appleの新型ノートPC「MacBook Neo」がAmazonでは98,789円で販売中です。Apple公式サイトの販売価格は99,800円なので、1000円ほど安く買えます。あとAmazonのポイントが988pt付きます！
13インチのLiquid Retinaディスプレイを備えた軽量ボディに、A18 Proチップと8GBユニファイドメモリ、256GB SSDを搭載した構成。重量は約1.23kgで、最大16時間のバッテリー駆動に対応します。
MacBook Neoは、10万円前後でMacを選びたい人にとって注目しやすい1台です。Apple公式サイトでは99,800円からのモデルですが、Amazonでは98,789円で販売中。差額はわずかですが、少しでも安く買えるうえ、Amazonポイントも付くため、購入先として検討する価値があります。
おすすめしやすい理由は、価格を抑えながらもMacらしい使いやすさをしっかり備えている点です。A18 Proチップ、13インチLiquid Retinaディスプレイ、8GBユニファイドメモリ、256GB SSDを搭載し、Web閲覧や文書作成、オンライン会議、動画視聴といった日常用途には扱いやすい構成です。初めてMacを使う人や、持ち運び用のサブマシンを探している人にも向いています。
製品スペック
【チップ】A18 Pro
【ディスプレイ】13インチ Liquid Retina
【メモリ】8GBユニファイドメモリ
【ストレージ】256GB SSD
【重量】約1.23kg
【バッテリー】最大16時間
【カメラ】1080p FaceTime HD
MacBook Neoは、上位モデルほどの余裕を求める人向けというより、普段使いを快適にこなせるMacを手頃に選びたい人に合うモデルです。約1.23kgの軽量ボディ、最大16時間のバッテリー駆動、1080p FaceTime HDカメラなどを備えているため、通学や外出先での作業、オンライン会議用のノートPCとしても使いやすい内容です。
価格面でも、Apple公式サイトよりAmazonの方がわずかに安く、ポイント還元もあるため、トータルで見るとAmazonで購入するメリットがあります。ただし、8GBメモリ／256GB SSDの構成なので、動画編集や大量の写真・動画保存を考えている人は、512GB SSDモデルなども比較しておくと安心です。用途が普段使い中心なら、価格と性能のバランスがよいMacBookとしておすすめできます。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1978回
トピックス6万円切りでThinkPad X1 Carbon！第11世代Core i5搭載の整備済み品
-
第1978回
トピックスまだ買える！6万円切りThinkPad X1 Carbon、リユースセール継続中 仕事用モバイルPCを安く狙うなら注目
-
第1961回
トピックスOfficeは買い切り派！「Home & Business 2024」がAmazonで6％オフ／スマイル Sale
-
第1889回
トピックスDropbox Plus 3年版が37,500円、2TBクラウドをまとめて確保
-
第1846回
トピックススーツケース出すほどじゃない1〜2泊に。妙に欲しくなる“背負えるキャリーバッグ”が4,000円台
-
第1845回
トピックス【タイムセール】2万円台なのにG99・90Hz・Widevine L1対応。PHILIPSの11型Androidタブ
-
第1844回
トピックス35％オフで1.4万円台！ PS5・PC両対応のSIE純正「PULSE Elite」がタイムセール中
-
第1843回
トピックス56V高出力ファンに45000mAh搭載。空調作業服フルセットが40％オフで11,970円に
-
第1842回
トピックス前から取り出せる・静かに転がる・止められる。移動中のストレスが減るスーツケースが1万円台
-
第1841回
トピックスCore Ultraではなく“第12世代Core Hシリーズ”。ACEMAGICの16GB搭載ノートがAmazonで約10万円に
-
第1840回
トピックススーツケースなのに押し入れを占領しない。厚みが約8cmまで縮むキャリーケース
- この連載の一覧へ