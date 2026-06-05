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Amazonセール情報大紹介！ 第1434回

【まだある！】MacBook NeoならAmazonを注目、公式より少し安い98,789円

2026年06月05日 12時00分更新

文● コガリ、金子　編集⚫︎ASCII

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Apple 2026 MacBook Neo A18 Proチップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligenceのために設計、Liquid Retinaディスプレイ、8GBユニファイドメモリ、256GB SSDストレージ、1080p FaceTime HDカメラ - ブラッシュ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

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Apple 2026 MacBook Neoをチェック！

　Appleの新型ノートPC「MacBook Neo」がAmazonでは98,789円で販売中です。Apple公式サイトの販売価格は99,800円なので、1000円ほど安く買えます。あとAmazonのポイントが988pt付きます！

　13インチのLiquid Retinaディスプレイを備えた軽量ボディに、A18 Proチップと8GBユニファイドメモリ、256GB SSDを搭載した構成。重量は約1.23kgで、最大16時間のバッテリー駆動に対応します。

　MacBook Neoは、10万円前後でMacを選びたい人にとって注目しやすい1台です。Apple公式サイトでは99,800円からのモデルですが、Amazonでは98,789円で販売中。差額はわずかですが、少しでも安く買えるうえ、Amazonポイントも付くため、購入先として検討する価値があります。

　おすすめしやすい理由は、価格を抑えながらもMacらしい使いやすさをしっかり備えている点です。A18 Proチップ、13インチLiquid Retinaディスプレイ、8GBユニファイドメモリ、256GB SSDを搭載し、Web閲覧や文書作成、オンライン会議、動画視聴といった日常用途には扱いやすい構成です。初めてMacを使う人や、持ち運び用のサブマシンを探している人にも向いています。

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製品スペック

【チップ】A18 Pro

【ディスプレイ】13インチ Liquid Retina

【メモリ】8GBユニファイドメモリ

【ストレージ】256GB SSD

【重量】約1.23kg

【バッテリー】最大16時間

【カメラ】1080p FaceTime HD

　MacBook Neoは、上位モデルほどの余裕を求める人向けというより、普段使いを快適にこなせるMacを手頃に選びたい人に合うモデルです。約1.23kgの軽量ボディ、最大16時間のバッテリー駆動、1080p FaceTime HDカメラなどを備えているため、通学や外出先での作業、オンライン会議用のノートPCとしても使いやすい内容です。

　価格面でも、Apple公式サイトよりAmazonの方がわずかに安く、ポイント還元もあるため、トータルで見るとAmazonで購入するメリットがあります。ただし、8GBメモリ／256GB SSDの構成なので、動画編集や大量の写真・動画保存を考えている人は、512GB SSDモデルなども比較しておくと安心です。用途が普段使い中心なら、価格と性能のバランスがよいMacBookとしておすすめできます。

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