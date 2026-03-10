iPhone 17eにMacBook Neo！ 2026年春もアップルから新製品発表続々
アップルが3月11日に発売するMacBookシリーズの新製品「MacBook Neo」の先行レビューです。気になる本機のパフォーマンスやポータビリティー、デザインなど、実機を試しながらレポートします。
軽量・コンパクトな13インチ MacBook初のカラバリ「シトラス」
今回筆者が試したMacBook Neoは、内蔵ストレージを512GBに増量、Touch ID搭載Magic Keyboardのオプションを付けたモデルです。256GBのストレージ、Touch IDなしのモデルは価格が9万9800円ですが、オプションを付けると11万4800円になります。
それでも、アップルが同日発売する14インチM5搭載MacBook Airは値上げして18万4800円からなので、Neoのオトク感は強くあります。
Neoが搭載するLiquid Retinaディスプレイのサイズは13.0インチ。現行MacBook Airは13.6インチなので、小数点以下を切り捨てると同じ13インチではあるものの、画面と本体のサイズ感はNeoの方が少し小さめです。
筆者が所有するM1搭載MacBook Air（2020年モデル）と、2010年に購入した11.6インチのMacBook Airのサイズ比較を参考までに紹介します。
重さは現行のM5搭載Airの13インチと同じ、1.23kgです。本体の高さ＝厚みはAirの方が14mmほど薄いのですが、Neoも1.27cmなので十分に薄いと言えます。11インチのM4搭載iPad ProにMagic Keyboardを装着した状態の厚さに近いです。
最初にNeoを手に取った時には本体コーナーの角R（角の丸み）がより大きくラウンドしているように感じられました。15インチのM5搭載Air、14インチのM5 Max搭載Proに重ねてみると、やはりNeoの方がややラウンドが大きくゆったりとカーブを描いています。
4色あるカラーバリエーションの中から、今回はシトラスのNeoを試しています。イエローに分類されるカラーリングですが、光の当たり方によってライムグリーンにも見えます。アップルのウェブサイトで公開されている公式の画像に比べると、実物はややメタリック調で、やはり光の当たり方による陰影が生まれることから「落ち着いたイエロー」に見えます。
Magic Keyboardはピッチ幅が現行のAirやProと変わらない、ゆったりめの配置で窮屈さはありません。ただ、おそらくキーボードの材質が異なるため、筆者が使っているM3搭載MacBook Proよりも打鍵感は軽い感触があります。表面の仕上げが少しだけマットなので、長く使っていると汚れが目立つようにならないか気になります。
さらに大きな違いは、Neoのキーボードにはバックライトがありません。近年のAirやProに慣れていると、最初に暗い場所でNeoを開いた時に意表を突かれます。
トラックパッドも上位モデルと少し違います。Neoにもすべての箇所を均等な圧でクリックできて、マルチタッチジェスチャー対応のトラックパッドが載っています。一方、ハプティック式のForce Touch（圧力感知機能）ではないため、AirやProならできる「Forceクリック（強押し操作）」には非対応です。
新しいMacBookユーザー獲得を狙う入門機
アップルは2020年に発売したM1搭載MacBook Air以降、Macの新製品に独自設計のAppleシリコンを採用してきました。その過程で、ハードウェアとmacOSの進化に歩調を合わせながらAppleシリコンの展開を拡大してきたわけですが、Macの開発チームの中では「新しいMacBookユーザーを開拓するための、良質な入門機をつくりたい」という思いが次第に強くなったそうです。
Mシリーズをはじめ、AシリーズやSシリーズといった主要なAppleシリコンにも独自の技術的知見が蓄積され、異なるデバイス間での応用も広がりました。もともとAシリーズを搭載してきたiPadにMac向けのMシリーズを採用するなど、デバイスの垣根を越えたチップの展開も進んでいます。さらにAppleシリコンを搭載するMacでは、iPhoneやiPad向けアプリがそのまま動作する環境も整いました。
加えて、Apple TV 4KやHomePodといったスマートホームデバイスにもAppleシリコンが展開されたことで、現在では年間数億台規模のAppleシリコン搭載デバイスが出荷されています。半導体にOS、アプリ、そしてデバイスまで連なる垂直統合の中でスケールメリットを生み出せたことが、世界的な半導体不足や原材料費の高騰が伝えられる状況下で、「良質な入門機」であるMacBook Neoを発売する原動力にもなったと言えます。
MacBook Neoは初めての「Aシリーズのチップを搭載するMacBook」です。2024年に発売されたiPhone 16 Pro/16 Pro Maxが搭載していたチップです。
元を辿ればApple M1は、iPhone 12で搭載されたA14 Bionicをベースに開発されたチップです。iPhoneのようにバッテリーで駆動するデバイスにおいて高いパフォーマンスと低消費電力を発揮しつつ、SoC全体の放熱を抑える設計の最適化を図ってきたことから、AシリーズのチップはNeoのようなエントリークラスのモバイルPC上でも十分に性能を発揮することが期待できます。
また、macOSがiOSと同じArm系アーキテクチャを前提に設計されていることから、OSレベルでの互換性もクリアできています。
