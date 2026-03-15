安くてうれしい「MacBook Neo」がさらに安く！256GBモデルが95,768円

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Apple 2026 MacBook Neoをチェック！

発売されたばかりのMacが、Amazonで安く買える状況になっている。Appleの新型ノートPC「MacBook Neo」は3月11日に登場したばかりのモデルだが、Amazonでは95,768円で販売中。Apple公式サイトの販売価格99,800円よりも安い実売価格となっている。

13インチのLiquid Retinaディスプレイを備えた軽量ボディに、A18 Proチップと8GBユニファイドメモリ、256GB SSDを搭載した構成。重量は約1.23kgで、最大16時間のバッテリー駆動に対応する。

新型Macを買うなら、まず気になるのはどこで買うのが得かという点である。本機はApple公式サイトでの販売価格が99,800円であるのに対し、Amazonでは95,768円で販売されており、価格面ではAmazonのほうが手を出しやすい。安さが売りの1つであるMacBook Neoを、よりお得に狙うのであれば、現時点ではAmazonを優先してチェックだ！。

製品スペック

【チップ】A18 Pro

【ディスプレイ】13インチ Liquid Retina

【メモリ】8GBユニファイドメモリ

【ストレージ】256GB SSD

【重量】約1.23kg

【バッテリー】最大16時間

【カメラ】1080p FaceTime HD

製品の特徴だけでなく、どこで買うのが得かまで含めて考えると、本機はAmazonで狙う意味が大きいモデルである。13インチのLiquid Retinaディスプレイや約1.23kgの軽量ボディなど、普段使いしやすい要素を備えつつ、価格はApple公式サイトよりAmazonのほうが安い。少しでも出費を抑えて新型Macを導入したいなら、買う場所としてまず候補に入るのはAmazonである。購入前には容量やカラー違いも確認しつつ、最新の販売条件をチェックしておきたい。