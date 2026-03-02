CPUがM4になった新iPad Air登場　メモリが8GB→12GBになりつつ価格は変わらず9万8800円から

アップルはCPUにM4を搭載した「iPad Air」を3月11日（水）に発売すると発表した。予約受付は3月4日（水）から。11インチと13インチの2タイプで、価格はそれぞれ9万8800円、12万8800円から（ともに128GBモデル）。

M4になったiPad Air メモリも前モデルの8GBから12GBに増量

無線LANやセルラーモデムもアップル独自チップに

iPhone 17eが比較的大きな改良が加わったのに対して、iPad AirはCPUの変更が主な違い。ブルー、パープル、スターライト、スペースグレイの4色もM3モデルと同じで、最低容量が128GBなのも変わらない。

ただし、CPUのM4（8コアCPU、9コアGPU）の採用により、M3搭載iPad Airに比べて最大30％高速、そろそろ買い替えを考える頃合いのM1搭載iPad Airとの比較では最大2.3倍高速になるとし、Final Cut Proでの動画編集では驚異的なスピードを実感できるとしている。

またユニファイドメモリーは、M3搭載モデルの8GBにたいして、1.5倍の12GBに。同時に帯域幅も120GB/sに強化されたことで、AIモデルを高速に実行。16コアのNeural Engineも組み合わせて、Final Cut Proでの背景削除といった機能で性能を発揮するという。

無線部分にも変更が加わっている。Wi-Fi 7やBluetooth 6をサポートした、アップル独自開発の「N1」チップの搭載。また、Wi-Fi + Cellularモデルでは、同じく独自開発の「C1X」を採用することで、高速化とともに、クアルコム製チップのM3搭載iPad Airと比較した際に消費電力を最大30％削減できる。

M3搭載iPad AirやiPhone 17シリーズとともにSIMはeSIMのみをサポートする。