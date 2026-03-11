この16インチなら、持ち歩ける。1.23kg、3.2KディスプレーのノートPC「Swift Edge」が161,498円

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで8％オフ】

Acer ノートPC「Swift Edge SFE16-43-A76Y/KF」をチェック！

AcerのノートPC「Swift Edge SFE16-43-A76Y/KF」がAmazonで割引対象。過去価格175,000円のところ、8％オフの161,498円で販売中。

16.0インチのディスプレイを備えながら、約1.23kgの軽量ボディを実現したノートPC。大画面モデルは据え置き用途が中心になりがちだが、この「Swift Edge」は持ち運びも視野に入れた設計のモデルだ。3.2K解像度のOLEDディスプレイを採用し、AMD Ryzen 7 7840U、16GBメモリ、512GB SSDを搭載。Microsoft Office Home & Business 2021も付属する。

16インチで約1.23kgの軽量ボディ

16.0インチのディスプレイを備えながら、本体重量は約1.23kgで、厚さは約12.95mm。ボディにはマグネシウム・アルミニウム合金を採用し、通常のアルミニウムと比べて20％の軽量化と2倍の強度を実現している。

3.2K解像度・120HzのOLEDディスプレイ

ディスプレイは3.2K（3200×2000）解像度のOLEDパネルを採用。リフレッシュレートは120Hzに対応する。アスペクト比は16:10。

Ryzen 7 7840Uと16GBメモリ、Office付き構成

プロセッサーはAMD Ryzen 7 7840Uを搭載。メモリはLPDDR5 16GB、ストレージは512GB SSD。無線通信はWi-Fi 6Eに対応し、指紋認証も利用できる。Microsoft Office Home & Business 2021が付属する。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 7 7840U

【GPU】AMD Radeon 780M

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレイ】16.0型 OLED（3200×2000）120Hz

【重量】約1.23kg