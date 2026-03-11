Amazonセール情報大紹介！ 第1424回
この16インチなら、持ち歩ける。1.23kg、3.2KディスプレーのノートPC「Swift Edge」が161,498円
2026年03月11日 12時00分更新
【Amazonで8％オフ】
Acer ノートPC「Swift Edge SFE16-43-A76Y/KF」をチェック！
AcerのノートPC「Swift Edge SFE16-43-A76Y/KF」がAmazonで割引対象。過去価格175,000円のところ、8％オフの161,498円で販売中。
16.0インチのディスプレイを備えながら、約1.23kgの軽量ボディを実現したノートPC。大画面モデルは据え置き用途が中心になりがちだが、この「Swift Edge」は持ち運びも視野に入れた設計のモデルだ。3.2K解像度のOLEDディスプレイを採用し、AMD Ryzen 7 7840U、16GBメモリ、512GB SSDを搭載。Microsoft Office Home & Business 2021も付属する。
16インチで約1.23kgの軽量ボディ
16.0インチのディスプレイを備えながら、本体重量は約1.23kgで、厚さは約12.95mm。ボディにはマグネシウム・アルミニウム合金を採用し、通常のアルミニウムと比べて20％の軽量化と2倍の強度を実現している。
3.2K解像度・120HzのOLEDディスプレイ
ディスプレイは3.2K（3200×2000）解像度のOLEDパネルを採用。リフレッシュレートは120Hzに対応する。アスペクト比は16:10。
Ryzen 7 7840Uと16GBメモリ、Office付き構成
プロセッサーはAMD Ryzen 7 7840Uを搭載。メモリはLPDDR5 16GB、ストレージは512GB SSD。無線通信はWi-Fi 6Eに対応し、指紋認証も利用できる。Microsoft Office Home & Business 2021が付属する。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 7 7840U
【GPU】AMD Radeon 780M
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレイ】16.0型 OLED（3200×2000）120Hz
【重量】約1.23kg
