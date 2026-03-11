Epic Gamesは3月10日、同社が運営するバトルロイヤルゲーム「Fortnite」（フォートナイト）にて、ゲーム内通貨「V-Bucks」の実質的な値上げを発表した。

運営コストの大幅な上昇による費用をまかなうためだという。3月19日（米国時間）より実施される。

改定前は1100円で1000V-Bucks手に入っていたのが800V-Bucksに減少。その代わりEpic報酬として20％還元クレジットが受け取れ、Epic Games Storeの買い物などに使用できる。

これにともない、バトルパスの仕組みも変わることが話題になった。これまでは1000V-Bucksで買ったバトルパスで、ゲームを頑張れば1000V-Bucks＋500V-Bucksがもらえていた。

これが今後は価格とコンプリート報酬がともに800V-Bucksとなり、ボーナス報酬が無くなるというのだ。バトルパスを購入した場合、コンプリート報酬のV-Bucksをまるまる使うことで次のシーズンのバトルパスを獲得できる。

ただし、いわゆる“おつり”が無くなり、コツコツとボーナスで貯めたV-Bucksでショップのアイテムを買っていた微課金勢からは悲鳴があがっている。

ユーザーからは「ウソだろ!?」「控えめに言って最悪」「お釣り出ないやん…」「値段上げてもいいからボーナスはそのままが良かった」「減らすのはなんかなぁ…」「終わった」「古参が帰ってきた途端にこの変更、戦略下手すぎない？」など落胆の声。

この変更によってゲーム全体の売り上げが増えるのかどうか。“おつり”があるから毎シーズン頑張ってプレイしていた層のモチベーションが無くなるため、プレイヤー数は減少しそうという意見も。

「フォートナイト」ひいてはEpic Gamesの今後に注目したい。

【ゲーム情報】

タイトル：FORTNITE（フォートナイト）

ジャンル：アクション

開発・運営：Epic Games

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／Windows／Android

価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金あり）

プレイ人数：1人～100人（オンラインプレイ時）

© 2026, Epic Games, Inc. Epic、Epic Games、Epic Gamesロゴ、Fortnite、Fortniteロゴ、Unreal、Unreal Engine 4およびUE4は、米国およびそのほかの国々におけるEpic Games, Inc.の商標または登録商標であり、無断で複製、転用、転載、使用することはできません。