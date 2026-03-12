Epic Gamesは3月11日、同社が運営するバトルロイヤルゲーム「Fortnite」（フォートナイト）にて、有料モード「世界を救え」を4月16日（米国時間）より無料化することを発表した。

これは、いまでこそ「バトルロイヤルゲーム」として認知されている本作の“はじまりのゲームモード”。次々と襲い来るモンスターの大群を食い止め、拠点を建て、武器をクラフトする共闘型タワーディフェンスゲームだ。

対応プラットフォームはPlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／Xbox Cloud Gaming／Nintendo Switch 2／PC／NVIDIA GeForce NOW／Amazon Lunaとなっており、スマートフォンとタブレット、そして初代Nintendo Switchでは遊べないとのこと。

ユーザーからは「ついに世界を救えるのか…!?」「Switch 2対応ありがてぇ」「Switch…はさすがに無理か」「ずっと気になってたモード」「人が増えるのは正直ありがたい」「9年間世界を救い続けてきた者たちだ…面構えが違う」など、好評の声。

また、すでにプレイ中のユーザーにはスーパーチャージャー、バウチャー、ゴールドを配布するとのこと。

さらに、専用ページで“事前登録”も行なっている。Epic Gamesアカウントでログインするだけで登録完了となり、現在は約20万人が登録。これが100万人に到達すると、ヒーロー「スノーストライク」が解放されるという。

【ゲーム情報】

タイトル：FORTNITE（フォートナイト）

ジャンル：アクション

開発・運営：Epic Games

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／Windows／Android

価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金あり）

プレイ人数：1人～100人（オンラインプレイ時）

© 2026, Epic Games, Inc. Epic、Epic Games、Epic Gamesロゴ、Fortnite、Fortniteロゴ、Unreal、Unreal Engine 4およびUE4は、米国およびそのほかの国々におけるEpic Games, Inc.の商標または登録商標であり、無断で複製、転用、転載、使用することはできません。