Epic Gamesは4月27日、同社が運営する「Fortnite」（フォートナイト）にて、VTuber「星街すいせい」さんのライブイベント「STELLAR in Fortnite」を、5月2日20時より開催すると発表した。

これは、同作品のクリエイティブ機能「Unreal Editor for Fortnite（UEFN）」で開発されたインタラクティブ音楽パフォーマンス。Black Tower Studiosが制作を担当する。

イベントには無料で参加可能で、観客として眺めるだけでなくアバターを操作して動き回りながらライブパフォーマンスを体感できるのが特徴。

これまでにも「フォートナイト」では、同様のライブイベントが開催されてきた。世界的アーティストの「トラヴィス・スコット」「アリアナ・グランデ」、日本人アーティストでは「米津玄師」「星野 源」「キズナアイ」なども登場してきた経緯がある。

今回のイベントはどんな思い出をプレイヤーの胸に残すのか。ここでしか見られないライブイベントに、ぜひ参加してみては。

【ゲーム情報】

タイトル：FORTNITE（フォートナイト）

ジャンル：アクション

開発・運営：Epic Games

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／Windows／iOS／Android

価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金あり）

プレイ人数：1人～100人（オンラインプレイ時）

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