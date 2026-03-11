Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第94回
2万6500円だが……慣れれば“最強のゲーミングマウス” ハプティック誘導トリガーシステム搭載「PRO X2 SUPERSTRIKE LIGHTSPEED」
ロジクールG初のハプティック誘導トリガーシステムを搭載
Amazon.co.jpにて、ロジクールGのゲーミングマウス「PRO X2 SUPERSTRIKE LIGHTSPEED」が販売中だ。価格は2万6500円。
本製品は、ロジクールG初となる「ハプティック誘導トリガーシステム（HITS）」を搭載するゲーミングマウス。アクチュエーションポイントは10段階、ラピットトリガーは5段階、触覚フィードバックは6段階調整でき、軽い入力でも確かな手応えと高い操作性を実現しているという。
また、最大8Kのポーリングレートや約61gの軽量デザイン、最大90時間のバッテリー駆動なども特徴となっている。
「現時点で最強のゲーミングマウス」と高評価
ユーザーレビューを見ると、「慣れたら神」「クリック感最高、しかも静か」「現時点で最強のゲーミングマウス」と好評の声が寄せられている。新技術を搭載するゲーミングマウスを体験してみたい人は、PRO X2 SUPERSTRIKE LIGHTSPEEDの購入を検討してみては？
