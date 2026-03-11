2万6500円だが……慣れれば“最強のゲーミングマウス” ハプティック誘導トリガーシステム搭載「PRO X2 SUPERSTRIKE LIGHTSPEED」

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

ロジクールG初のハプティック誘導トリガーシステムを搭載

Amazon.co.jpにて、ロジクールGのゲーミングマウス「PRO X2 SUPERSTRIKE LIGHTSPEED」が販売中だ。価格は2万6500円。

本製品は、ロジクールG初となる「ハプティック誘導トリガーシステム（HITS）」を搭載するゲーミングマウス。アクチュエーションポイントは10段階、ラピットトリガーは5段階、触覚フィードバックは6段階調整でき、軽い入力でも確かな手応えと高い操作性を実現しているという。

また、最大8Kのポーリングレートや約61gの軽量デザイン、最大90時間のバッテリー駆動なども特徴となっている。

「現時点で最強のゲーミングマウス」と高評価

ユーザーレビューを見ると、「慣れたら神」「クリック感最高、しかも静か」「現時点で最強のゲーミングマウス」と好評の声が寄せられている。新技術を搭載するゲーミングマウスを体験してみたい人は、PRO X2 SUPERSTRIKE LIGHTSPEEDの購入を検討してみては？