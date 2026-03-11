Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第93回
144Hz駆動の24.5型フルHDディスプレー、1.3万円で買えるってマジ？
2026年03月11日 15時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
144HzのフルHDディスプレーが1.3万円
Amazon.co.jpにて、Acerの24.5型ディスプレー「EK251QP6bi」を販売中だ。価格は1万3680円。
1万円台で買える安価モデル
EK251QP6biは、フルHD（1920×1080ドット）に対応する24.5型ディスプレー。リフレッシュレートは144Hz、応答速度は1ms（VRB）、パネル方式はIPSパネルなど。高リフレッシュレートに対応していて1万円台の価格が魅力となっている。コスパを重視している人におすすめだ。
|Image from Amazon.co.jp
|Acer モニター 24.5インチ IPS フルHD 144Hz 1ms(VRB) 非光沢 sRGB 99% AMD FreeSync ブルーライト低減 チルト調整 4辺フレームレス HDMI 1.4 ミニD-Sub 15ピン 6軸カラー 3年保証(パネルは1年) EK251QP6bi
