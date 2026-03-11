充電器を何個も持ち歩く生活はやめましょう。小型サイズなのにPCも充電可能の「Anker Prime 67W」が5,490円

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】Anker 充電器「Anker Prime Wall Charger（67W, 3 ports, GaN）」をチェック！

Ankerの充電器「Anker Prime Wall Charger（67W, 3 ports, GaN）」がAmazonタイムセール対象。参考価格8,490円のところ、35％オフの5,490円で販売中。

ノートPCを持ち歩くとき、充電器がかさばると感じる人も多いはず。このモデルは最大67W出力のUSB充電器で、USB-C×2とUSB-A×1の3ポートを備え、ノートPCとスマートフォンなど複数の機器を同時に充電できる。GaN（窒化ガリウム）採用でコンパクトな本体サイズも特徴。

3台の機器を同時に充電できる3ポート

USB-C×2とUSB-A×1の3ポートを備えるUSB充電器。最大出力は67Wで、3台の機器を同時に充電できる。MacBook AirやiPhone、AirPodsなどの機器を1つの充電器でまとめて充電できる。

GaN採用で小型化した67W充電器

GaN（窒化ガリウム）を採用したUSB充電器。一般的な67W以上の充電器と比較して約50％小型化したモデルで、本体サイズは約50×40×39mm。

出力を配分するPowerIQ 4.0

Anker独自技術のPowerIQ 4.0を搭載。複数機器への出力を最適に配分する機能を備える。独自の温度管理と接続機器の保護システムを備えたActiveShield 2.0にも対応する。