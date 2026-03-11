Amazonセール情報大紹介！ 第1425回
充電器を何個も持ち歩く生活はやめましょう。小型サイズなのにPCも充電可能の「Anker Prime 67W」が5,490円
2026年03月11日 13時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Anker 充電器「Anker Prime Wall Charger（67W, 3 ports, GaN）」をチェック！
Ankerの充電器「Anker Prime Wall Charger（67W, 3 ports, GaN）」がAmazonタイムセール対象。参考価格8,490円のところ、35％オフの5,490円で販売中。
ノートPCを持ち歩くとき、充電器がかさばると感じる人も多いはず。このモデルは最大67W出力のUSB充電器で、USB-C×2とUSB-A×1の3ポートを備え、ノートPCとスマートフォンなど複数の機器を同時に充電できる。GaN（窒化ガリウム）採用でコンパクトな本体サイズも特徴。
3台の機器を同時に充電できる3ポート
USB-C×2とUSB-A×1の3ポートを備えるUSB充電器。最大出力は67Wで、3台の機器を同時に充電できる。MacBook AirやiPhone、AirPodsなどの機器を1つの充電器でまとめて充電できる。
GaN採用で小型化した67W充電器
GaN（窒化ガリウム）を採用したUSB充電器。一般的な67W以上の充電器と比較して約50％小型化したモデルで、本体サイズは約50×40×39mm。
出力を配分するPowerIQ 4.0
Anker独自技術のPowerIQ 4.0を搭載。複数機器への出力を最適に配分する機能を備える。独自の温度管理と接続機器の保護システムを備えたActiveShield 2.0にも対応する。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1500回
トピックス【Amazonのお得な7日間】「新生活セール」が実質スタート！ 抽選で10万pt当たるキャンペーンも
-
第1426回
トピックスREGZAの27型ゲーミングディスプレー。WQHDで240Hz、応答速度1msで31,500円
-
第1424回
トピックスこの16インチなら、持ち歩ける。1.23kg、3.2KディスプレーのノートPC「Swift Edge」が161,498円
-
第1422回
トピックスサイドテーブルなのに、空気清浄機でもある……!? スマホ充電もできるSwitchBot「空気清浄機Table」26,758円
-
第1421回
トピックス角煮やカレーがボタン1つで！ 69種類の自動メニューが作れるアイリスの電気圧力鍋が1万円切り
-
第1420回
トピックスありがてえ……設定した空気圧でピタッと停止。マキタ18Vの充電式空気入れが28％オフ
-
第1419回
トピックスこのスマホに一目惚れ。でも“見た目だけ”では終わらない。Nothing Phone (3a)が46,800円
-
第1418回
トピックス新生活PCこれでいいのでは？ Office付きで10万円ちょい、Core i5＆16GBのASUS「Vivobook 16」
-
第1416回
トピックス狭い部屋の救世主？ “ベッドの上”を収納化するラックが20,550円
-
第1415回
トピックス長時間座るのがつらい椅子、替えどきかも。イトーキのメッシュチェア「サリダYL9」23％オフ
- この連載の一覧へ