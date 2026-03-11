Amazonセール情報大紹介！ 第1426回
REGZAの27型ゲーミングディスプレー。WQHDで240Hz、応答速度1msで31,500円
2026年03月11日 14時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】
REGZA ゲーミングモニター「RM-G276N」をチェック！
REGZAのゲーミングモニター「RM-G276N」がAmazonタイムセール対象。参考価格50,600円のところ、38％オフの31,500円で販売中。
27インチのWQHD（2560×1440）で最大240Hz表示、1ms（GTG）の応答速度に対応したゲーミングモニター。このような仕様だと4万円台以上になることも多いが、REGZAの「RM-G276N」は今回のセールで31,500円だ。
Fast IPSパネル採用。Adaptive SyncやHDR10にも対応
Fast IPSパネルを採用した27インチのゲーミングモニター。解像度はWQHD（2560×1440）で、最大240Hz表示と1ms（GTG）の応答速度に対応する。Adaptive SyncとHDR10表示も可能だ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1500回
トピックス【Amazonのお得な7日間】「新生活セール」が実質スタート！ 抽選で10万pt当たるキャンペーンも
-
第1425回
トピックス充電器を何個も持ち歩く生活はやめましょう。小型サイズなのにPCも充電可能の「Anker Prime 67W」が5,490円
-
第1424回
トピックスこの16インチなら、持ち歩ける。1.23kg、3.2KディスプレーのノートPC「Swift Edge」が161,498円
-
第1422回
トピックスサイドテーブルなのに、空気清浄機でもある……!? スマホ充電もできるSwitchBot「空気清浄機Table」26,758円
-
第1421回
トピックス角煮やカレーがボタン1つで！ 69種類の自動メニューが作れるアイリスの電気圧力鍋が1万円切り
-
第1420回
トピックスありがてえ……設定した空気圧でピタッと停止。マキタ18Vの充電式空気入れが28％オフ
-
第1419回
トピックスこのスマホに一目惚れ。でも“見た目だけ”では終わらない。Nothing Phone (3a)が46,800円
-
第1418回
トピックス新生活PCこれでいいのでは？ Office付きで10万円ちょい、Core i5＆16GBのASUS「Vivobook 16」
-
第1416回
トピックス狭い部屋の救世主？ “ベッドの上”を収納化するラックが20,550円
-
第1415回
トピックス長時間座るのがつらい椅子、替えどきかも。イトーキのメッシュチェア「サリダYL9」23％オフ
- この連載の一覧へ