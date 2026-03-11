REGZAの27型ゲーミングディスプレー。WQHDで240Hz、応答速度1msで31,500円

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

REGZAのゲーミングモニター「RM-G276N」がAmazonタイムセール対象。参考価格50,600円のところ、38％オフの31,500円で販売中。

27インチのWQHD（2560×1440）で最大240Hz表示、1ms（GTG）の応答速度に対応したゲーミングモニター。このような仕様だと4万円台以上になることも多いが、REGZAの「RM-G276N」は今回のセールで31,500円だ。

Fast IPSパネル採用。Adaptive SyncやHDR10にも対応

Fast IPSパネルを採用した27インチのゲーミングモニター。解像度はWQHD（2560×1440）で、最大240Hz表示と1ms（GTG）の応答速度に対応する。Adaptive SyncとHDR10表示も可能だ。