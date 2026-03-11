Switch 2の熱暴走を防ぐ冷却ファン、Amazonだと2000円台で買えます。これマジ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

Switch 2の熱を効率よく放出してくれる冷却ファン

Amazon.co.jpにて、Nintendo Switch 2用冷却ファン「TOM-45101B」が販売中だ。価格は2599円。

本製品は、Nintendo Switch 2の熱暴走を防いでくれるという専用の冷却ファン。本体とドックの間にファンを挿しこみ、付属のUSBケーブルをドックのUSBポートに接続するだけで使えるという。3段階の風速調整や、温度を確認できるLEDスクリーンなども特徴となっている。

「しっかり排熱してくれる」と好評

ユーザーレビューを見ると、「静かで熱がこもらない」「ドックにセットしたまま使えるので熱がこもりやすい場面でも役立つ」「ドックに挿すだけでしっかり排熱してくれる」と好評の声が多い。

本体の熱暴走は、ゲームのパフォーマンスに影響を与える悩みのひとつ。熱がこもればこもるほど、動作がカクついたりフリーズしたりするため、排熱が必要不可欠となる。熱暴走の悩みを抱いている人にこそ、TOM-45101Bが打ってつけと言える。

Nintendo Switch 2を効率よく排熱し、快適なゲームプレイを実現させたい人は、本製品をチェックしてみては？