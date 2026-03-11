Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第90回
Core Ultra 5＆RTX 5060搭載のGALLERIA製ゲーミングPCが25万円台で販売中！ 最新ゲームも快適に遊べる
2026年03月11日 12時00分更新
GALLERIAのゲーミングPCをチェック
Amazon.co.jpにて、GALLERIAのゲーミングPC「GALLERIA FGC5M-R56-W」が販売中だ。価格は25万6280円。
最新ゲームを遊びたい人におすすめ
GALLERIA FGC5M-R56-Wは、インテル「Core Ultra 5 225F」とNVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載するゲーミングPC。メモリーは16GB（DDR5-5600）、ストレージは1TB SSD（M.2 NVMe Gen 4）、Windows 11 Homeなど。
公式の製品ページを見ると、RPG・アクションゲームはフルHD・WQHD・4Kだと60fps以上、シューティング・レースゲームはフルHDだと120fps以上、WQHD・4Kは100fps以上で遊べるという（参考値）。最新のPCゲームを快適に遊びたい人におすすめの一台だ。
|ガレリア ゲーミングPC 【 Core Ultra 5 225F / RTX5060 / SSD1TB / メモリ16GB 】 GALLERIA FGC5M-R56-W Windows11Home 動画編集 19718-5040
