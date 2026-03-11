Core Ultra 5＆RTX 5060搭載のGALLERIA製ゲーミングPCが25万円台で販売中！ 最新ゲームも快適に遊べる

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

Amazon.co.jpにて、GALLERIAのゲーミングPC「GALLERIA FGC5M-R56-W」が販売中だ。価格は25万6280円。

最新ゲームを遊びたい人におすすめ

GALLERIA FGC5M-R56-Wは、インテル「Core Ultra 5 225F」とNVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載するゲーミングPC。メモリーは16GB（DDR5-5600）、ストレージは1TB SSD（M.2 NVMe Gen 4）、Windows 11 Homeなど。

公式の製品ページを見ると、RPG・アクションゲームはフルHD・WQHD・4Kだと60fps以上、シューティング・レースゲームはフルHDだと120fps以上、WQHD・4Kは100fps以上で遊べるという（参考値）。最新のPCゲームを快適に遊びたい人におすすめの一台だ。