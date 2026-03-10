サイドテーブルなのに、空気清浄機でもある……!? スマホ充電もできるSwitchBot「空気清浄機Table」26,758円

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで10％オフ】SwitchBot 空気清浄機「空気清浄機Table」をチェック！

SwitchBotの空気清浄機「空気清浄機Table」がAmazonで割引中。参考価格29,800円のところ、10％オフの26,758円で販売中。

ベッド横に置いたサイドテーブル。スマートフォンを置けば充電でき、間接照明にもなる。そのテーブル、実は空気清浄機。Qiワイヤレス充電とムードライトを備えた“1台4役”のモデルで、360度吸気とHEPAフィルターにより最大25畳の空間に対応する。

サイドテーブルとして使える空気清浄機

本体の上面は天板になっており、ベッド横やソファ横に置いてサイドテーブルとして使える。スマートフォンやリモコン、飲み物などを置ける作り。天板にはQiワイヤレス充電を備え、対応スマートフォンを置くだけで充電できる。ムードライトも搭載し、間接照明として使える。

360度吸気とHEPAフィルター

本体は360度の吸気口を備え、周囲の空気を取り込む。プレフィルターやHEPAフィルター、活性炭などを組み合わせた5層構造の浄化システムを採用。花粉やホコリ、ニオイに対応する。対応畳数は最大25畳。8畳の部屋なら約11分で空気をきれいにする。

スマホ操作と音声操作

スマートフォンアプリからモード切り替えやスケジュール設定、切タイマーなどを操作できる。フィルターの寿命表示にも対応。Alexa、Google Home、Siriと連携すれば、音声で電源のオン／オフも行える。VOC（揮発性有機化合物）を検知すると風量が変わる自動モードも備える。