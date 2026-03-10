Amazonセール情報大紹介！ 第1422回
サイドテーブルなのに、空気清浄機でもある……!? スマホ充電もできるSwitchBot「空気清浄機Table」26,758円
2026年03月10日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで10％オフ】SwitchBot 空気清浄機「空気清浄機Table」をチェック！
SwitchBotの空気清浄機「空気清浄機Table」がAmazonで割引中。参考価格29,800円のところ、10％オフの26,758円で販売中。
ベッド横に置いたサイドテーブル。スマートフォンを置けば充電でき、間接照明にもなる。そのテーブル、実は空気清浄機。Qiワイヤレス充電とムードライトを備えた“1台4役”のモデルで、360度吸気とHEPAフィルターにより最大25畳の空間に対応する。
サイドテーブルとして使える空気清浄機
本体の上面は天板になっており、ベッド横やソファ横に置いてサイドテーブルとして使える。スマートフォンやリモコン、飲み物などを置ける作り。天板にはQiワイヤレス充電を備え、対応スマートフォンを置くだけで充電できる。ムードライトも搭載し、間接照明として使える。
360度吸気とHEPAフィルター
本体は360度の吸気口を備え、周囲の空気を取り込む。プレフィルターやHEPAフィルター、活性炭などを組み合わせた5層構造の浄化システムを採用。花粉やホコリ、ニオイに対応する。対応畳数は最大25畳。8畳の部屋なら約11分で空気をきれいにする。
スマホ操作と音声操作
スマートフォンアプリからモード切り替えやスケジュール設定、切タイマーなどを操作できる。フィルターの寿命表示にも対応。Alexa、Google Home、Siriと連携すれば、音声で電源のオン／オフも行える。VOC（揮発性有機化合物）を検知すると風量が変わる自動モードも備える。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1500回
トピックス【Amazonのお得な7日間】「新生活セール」が実質スタート！ 抽選で10万pt当たるキャンペーンも
-
第1421回
トピックス角煮やカレーがボタン1つで！ 69種類の自動メニューが作れるアイリスの電気圧力鍋が1万円切り
-
第1420回
トピックスありがてえ……設定した空気圧でピタッと停止。マキタ18Vの充電式空気入れが28％オフ
-
第1419回
トピックスこのスマホに一目惚れ。でも“見た目だけ”では終わらない。Nothing Phone (3a)が46,800円
-
第1418回
トピックス新生活PCこれでいいのでは？ Office付きで10万円ちょい、Core i5＆16GBのASUS「Vivobook 16」
-
第1416回
トピックス狭い部屋の救世主？ “ベッドの上”を収納化するラックが20,550円
-
第1415回
トピックス長時間座るのがつらい椅子、替えどきかも。イトーキのメッシュチェア「サリダYL9」23％オフ
-
第1414回
トピックス7,980円→4,980円。Netflixもテレビで楽しめる「Fire TV Stick 4K Select」
-
第1413回
トピックス23,760円→9,800円！ ゼンハイザーの有線イヤホン「IE 200」が59％オフ
-
第1412回
トピックスOffice付きノートを探しているならコレ。Core Ultra＋16GBのHP 15.6型が113,770円
- この連載の一覧へ