75％、ラピトリ、8000Hzのゲーミングキーボードが1万9980円。「RIDDLE」カラーがかっこいい

「RIDDLE」カラーで彩られた75％テンキーレスキーボード

Amazon.co.jpにて、AIM1が販売するゲーミングキーボード「瞬 MATATAKI（RIDDLE/日本語配列）」が販売中だ。価格は1万9980円。

本製品は、プロゲーミングチーム「RIDDLE」を象徴する黒色と黄色が施された75％テンキーレスキーボード。8000Hzのポーリングレートをはじめ、0.01mm単位のラピットトリガー、キーの組み合わせやアクチュエーションポイントの設定などができる専用ソフトウェアが特徴だ。

75％＆ラピトリ＆8000Hzを味わってみたい人に

ユーザーレビューを見ると、「低価格なのに作りがしっかりしている」「コスパが高い」「打鍵音が気にならない」といった声が寄せられている。テンキーレスに加え、ラピットトリガーと8000Hzの速さを体験してみたい人におすすめだ。