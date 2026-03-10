Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第89回
75％、ラピトリ、8000Hzのゲーミングキーボードが1万9980円。「RIDDLE」カラーがかっこいい
2026年03月10日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
「RIDDLE」カラーで彩られた75％テンキーレスキーボード
Amazon.co.jpにて、AIM1が販売するゲーミングキーボード「瞬 MATATAKI（RIDDLE/日本語配列）」が販売中だ。価格は1万9980円。
本製品は、プロゲーミングチーム「RIDDLE」を象徴する黒色と黄色が施された75％テンキーレスキーボード。8000Hzのポーリングレートをはじめ、0.01mm単位のラピットトリガー、キーの組み合わせやアクチュエーションポイントの設定などができる専用ソフトウェアが特徴だ。
75％＆ラピトリ＆8000Hzを味わってみたい人に
ユーザーレビューを見ると、「低価格なのに作りがしっかりしている」「コスパが高い」「打鍵音が気にならない」といった声が寄せられている。テンキーレスに加え、ラピットトリガーと8000Hzの速さを体験してみたい人におすすめだ。
|Image from Amazon.co.jp
|AIM1 瞬 ゲーミングキーボード ゲーミング 75%サイズ ポーリングレート8000Hz対応 ラピッドトリガー 0.01mm MATATAKI (RIDDLE, 日本語配列)
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第88回
トピックスRyzen 7＆RTX 5070、165Hz液晶も魅力のGIGABYTE製16型ゲーミングノートPC、26万5500円で販売中
-
第87回
トピックスソニーのノイキャンがゲーム用に。「INZONE H9 Ⅱ ホワイト」が18％オフ！ 「先代よりも使いやすくなった」と好評の声相次ぐ
-
第86回
トピックスPS5コントローラーでPCゲームを遊びたい。PC向けのDualSense＋USBケーブル同梱パックがAmazonで販売中！
-
第86回
トピックス「とにかく安くゲーミングディスプレーが欲しい」ならこれ 180Hz＆0.5ms、23.8型フルHDがタイムセールで1万2500円！
-
第85回
トピックス144Hz＆フルHDのJAPANNEXT製ゲーミングディスプレー、いまなら20％オフの1万1504円！
-
第84回
トピックス【28万→24万】RTX 5050搭載のASUS製14型ゲーミングノートが14％オフ！ 165Hz駆動のコスパモデルがよりオトクに
-
第83回
トピックスRTX 5060搭載×コンパクトなASUS製ゲーミングデスクトップPC、19万9800円で買える
-
第82回
トピックス話題の「ぽこ あ ポケモン」が遊べる！ Nintendo Switch 2本体＋パッケージソフトのセット品がAmazonで販売中
-
第81回
トピックス【4909円→2942円】YommorのSwitch 2用コントローラーが40％オフ！ 新生活セール期間中にゲットしておきたい！
-
第80回
トピックスやっぱりXboxなんだよなあ……有線コントローラーのコスパモデルが15％オフでさらにおトクに！
- この連載の一覧へ