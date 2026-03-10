Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第88回
Ryzen 7＆RTX 5070、165Hz液晶も魅力のGIGABYTE製16型ゲーミングノートPC、26万5500円で販売中
2026年03月10日 16時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
GIGABYTEの16型ゲーミングノートをチェック
Amazon.co.jpにて、GIGABYTEの16型ゲーミングノートPC「GAMING A16 3WHK3JP894SH」が販売中だ。価格は26万5500円。
Ryzen 7 260＆RTX 5070を搭載
GAMING A16 3WHK3JP894SHは、AMD「Ryzen 7 260」とNVIDIA「GeForce RTX 5070」を搭載する16型ゲーミングノートPC。解像度は1920×1200ドット、リフレッシュレートは165Hz、メモリーは16GB（DDR5-5600）、ストレージは1TB M.2 SSDなど。30万円未満のゲーミングノートPCを探している人におすすめだ。
|Image from Amazon.co.jp
|GIGABYTE A16薄型・軽量 16インチWUXGA 165HzゲーミングノートPC (16インチ| RTX 5070 |Ryzen 7 260| 16G*1 |1TB SSD)
