Ryzen 7＆RTX 5070、165Hz液晶も魅力のGIGABYTE製16型ゲーミングノートPC、26万5500円で販売中

GIGABYTEの16型ゲーミングノートをチェック

Amazon.co.jpにて、GIGABYTEの16型ゲーミングノートPC「GAMING A16 3WHK3JP894SH」が販売中だ。価格は26万5500円。

Ryzen 7 260＆RTX 5070を搭載

GAMING A16 3WHK3JP894SHは、AMD「Ryzen 7 260」とNVIDIA「GeForce RTX 5070」を搭載する16型ゲーミングノートPC。解像度は1920×1200ドット、リフレッシュレートは165Hz、メモリーは16GB（DDR5-5600）、ストレージは1TB M.2 SSDなど。30万円未満のゲーミングノートPCを探している人におすすめだ。