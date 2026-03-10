Amazonセール情報大紹介！ 第1421回
角煮やカレーがボタン1つで！ 69種類の自動メニューが作れるアイリスの電気圧力鍋が1万円切り
2026年03月10日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】アイリスオーヤマ 電気圧力鍋「PMPC-MA2-B」をチェック！
アイリスオーヤマの電気圧力鍋「PMPC-MA2-B」がAmazonタイムセール対象。過去価格11,240円のところ、17％オフの9,274円で販売中。
角煮やカレー、肉じゃがといった煮込み料理は、作りたいと思っても火加減を見ながら鍋の前に立つ時間が長い。電気圧力鍋なら材料を入れてメニューを選びスタートするだけで調理が進むため、鍋につきっきりになる必要がない。煮込み料理の手間を減らしてくれる調理家電だ。
2.2L容量で1〜2人の食事に使いやすい
満水容量は2.2Lで、炊飯は白米3合、玄米2合まで対応。1〜2人の食事や作り置きにちょうどいいサイズで、キッチンに置きやすい大きさ。鍋として使えるガラスふたも付属する。
圧力・無水・蒸し・低温など1台で9役
圧力調理のほか、無水調理、蒸し調理、煮込み、炒飯、低温調理、スロー調理、発酵、保温に対応する。料理によって調理方法を変えながら使えるため、煮込み料理だけでなく幅広いメニューに使える。
69種類の自動メニューを搭載
本体には69種類の自動メニューを用意。メニューを選び材料を入れてスタートすると調理が進む。付属のレシピブックには自動メニューに対応した料理が掲載されており、レシピサイトの二次元コードからスマートフォンでもレシピを確認できる。
