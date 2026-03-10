Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第87回
ソニーのノイキャンがゲーム用に。「INZONE H9 Ⅱ ホワイト」が18％オフ！ 「先代よりも使いやすくなった」と好評の声相次ぐ
2026年03月10日 15時00分更新
プロチームと共同で開発したソニー製ゲーミングヘッドセット
Amazon.co.jpにて、ソニーのゲーミングヘッドセット「INZONE H9 Ⅱ ホワイト」が販売中だ。参考価格は3万9600円だが、タイムセールにより18％オフの3万2400円で購入できる（3月10日時点）。
本製品は、eスポーツチーム「Fnatic」と共同開発したゲーミングヘッドセット。銃声や足音、効果音が聞き取りやすいというソニー独自のドライバーユニット、約260gの軽量設計、快適性にこだわったヘッドバンド構造、クリアな声を届けられるというマイクが特徴となっている。また、ゲーム用ヘッドセットでは珍しく、ソニーのヘッドホン技術を活かしたアクティブノイズキャンセリングを搭載している。
価格相応の快適性と利便性が味わえる
ユーザーレビューを見ると、「先代よりも使いやすくなった」「立体感があり、敵の足音の方向がわかりやすい」「長い時間装着しても疲れにくい」「マイクの質が実用レベルになった」といった声が寄せられている。
3万円台と高めだが、価格相応の快適性と利便性を味わえる点が魅力と言えるだろう。長く、しっかり使えるゲーミングヘッドセットが欲しい人におすすめだ。
|ソニー(SONY) ゲーミングヘッドセット INZONE H9 Ⅱホワイト: WH-G910N: ALGS公式 ヘッドセット: Fnatic共同開発 ワイヤレス/Bluetooth/ノイキャン搭載/立体音響/低遅延/長時間使用しても疲れづらい/ブームマイク付き/ホワイト
