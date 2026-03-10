ソニーのノイキャンがゲーム用に。「INZONE H9 Ⅱ ホワイト」が18％オフ！ 「先代よりも使いやすくなった」と好評の声相次ぐ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

プロチームと共同で開発したソニー製ゲーミングヘッドセット

Amazon.co.jpにて、ソニーのゲーミングヘッドセット「INZONE H9 Ⅱ ホワイト」が販売中だ。参考価格は3万9600円だが、タイムセールにより18％オフの3万2400円で購入できる（3月10日時点）。

本製品は、eスポーツチーム「Fnatic」と共同開発したゲーミングヘッドセット。銃声や足音、効果音が聞き取りやすいというソニー独自のドライバーユニット、約260gの軽量設計、快適性にこだわったヘッドバンド構造、クリアな声を届けられるというマイクが特徴となっている。また、ゲーム用ヘッドセットでは珍しく、ソニーのヘッドホン技術を活かしたアクティブノイズキャンセリングを搭載している。

価格相応の快適性と利便性が味わえる

ユーザーレビューを見ると、「先代よりも使いやすくなった」「立体感があり、敵の足音の方向がわかりやすい」「長い時間装着しても疲れにくい」「マイクの質が実用レベルになった」といった声が寄せられている。

3万円台と高めだが、価格相応の快適性と利便性を味わえる点が魅力と言えるだろう。長く、しっかり使えるゲーミングヘッドセットが欲しい人におすすめだ。