PS5コントローラーでPCゲームを遊びたい。PC向けのDualSense＋USBケーブル同梱パックがAmazonで販売中！

USBケーブル付きのPC向けモデル

Amazon.co.jpにて、「【純正品】DualSense ワイヤレスコントローラー ミッドナイト ブラック + USBケーブル for PC」が販売中だ。価格は1万1016円。

PS5だけでなくPCやモバイルでも使える

本製品は、PlayStation 5やPC、モバイルに対応するUSBケーブル同梱のコントローラーパック。ハプティックフィードバック＆アダプティブトリガーが搭載されており、ゲームの状況に合わせて変化する振動やリアルな反動を体験できるのが特徴。DualSenseでPCゲームをプレイしたい人におすすめだ。