このスマホに一目惚れ。でも“見た目だけ”では終わらない。Nothing Phone (3a)が46,800円

【Amazonで15％オフ】Nothing スマートフォン「Nothing Phone (3a)」をチェック！

Nothingのスマートフォン「Nothing Phone (3a)」がAmazonで割引対象。過去価格54,739円のところ、15％オフの46,800円で販売中。

スマートフォンは似たようなデザインになりがちだが、「Nothing Phone (3a)」は背面のスケルトン風デザインが目を引くモデル。見た目のインパクトだけでなく、Snapdragon 7s Gen 3とメモリ8GBを搭載し、SNSや動画視聴など日常用途でも扱いやすい。Nothing初のトリプルカメラも備える。

見た目で分かるNothingのデザイン

背面はスケルトン風のデザインを採用。スマートフォンはカメラの配置や色の違いくらいしか変化のないものが多いが、このモデルは見た目の印象がはっきりしている。机の上に置いたときでも、他のスマートフォンとは違う外観だと分かる。

Snapdragon 7s Gen 3と8GBメモリ

プロセッサーはSnapdragon 7s Gen 3。メモリは8GB、ストレージは128GBという構成。SNS、動画視聴、写真撮影など普段の用途で使いやすい仕様になっている。Android 15を搭載する。

Nothing初のトリプルカメラ

カメラは3つのレンズを備える構成。Nothingのスマートフォンでは初めてトリプルカメラを採用する。TrueLens Engine 3.0を組み合わせたカメラシステムを搭載する。