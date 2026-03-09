このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第1032回

【18,720円】マムートの防水ローカットシューズが値下げ、Ultimate Pro Low GTX

2026年03月09日 20時00分更新

文● さわ、金子　編集⚫︎ ASCII

アマゾンでMammutの「Ultimate Pro Low GTX」を入手

Mammutの「Ultimate Pro Low GTX」が32%オフ！

　防水・透湿性に優れたゴアテックス搭載の人気モデルMammutの「Ultimate Pro Low GTX」が、参考価格27,500円からの32%オフとなる18,720円で、Amazonにて割引販売中！

　ローカットの防水シューズは種類が多いですが、機能性だけでなく、見た目の合わせやすさも重視したいところです。このモデルは、防水仕様のGORE-TEXに加えて、ソフトシェル素材や独自ソール構造を採用しているのがポイントです。雨の日の移動や普段使いにも取り入れやすい一方で、足幅や好みのフィット感によって印象が分かれることもあるため、購入前にはサイズ感やレビューを確認しておくと安心です。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

「Mammut Ultimate Pro Low GTX」のスニーカーの特徴

ゴアテックス搭載！雨でも濡れず、蒸れにくい

　防水透湿性に優れた素材の「ゴアテックス」を採用しているので、雨の日の外出やアウトドアでも、外からの水は通さず、靴の中の湿気だけを逃がしてくれます。

　一日中履いていても足元を快適に保てるので、ワークアウトや旅行にも最適です。

「歩きやすさ」をサポートするソールの秘密

　ソールにはクッション性があるMammut独自の技術「Rolling Concept（ローリングコンセプト）」を使用しています。

　「Rolling Concept」は足の自然な動きをサポートする高いクッション性があり、歩行時の疲労を軽減してくれます。

　また、足がもつれる危険性も抑えてくれるので、起伏のある道でもスムーズに歩けます。

「滑りにくさと丈夫さ」のこだわり

　靴底には、硬度の異なる2種類のラバーをブレンドした「gripex（グリペックス）」という特殊なゴムを採用しています。

　濡れた地面やゴツゴツした岩場でもしっかり地面を捉えるグリップ力があります。

まとめ

参考価格：27,500円

現在の価格：18,720円［32%OFF］

　ゴアテックス搭載で防水性があり、柔らかなシェル素材で歩きやすさをサポートしてくれるMammutの「Ultimate Pro Low GTX」

　本製品は、防水性のあるGORE-TEX仕様に加え、やわらかな履き心地や歩きやすさに配慮された設計が魅力です。アウトドア寄りの機能を備えながらも、落ち着いたデザインで街歩きや通勤時にも合わせやすいのはうれしいところです。ただし、レビューでは細身寄りと感じる声もあるため、普段のサイズだけで決めず、靴下の厚みや足幅も含めて選ぶと失敗しにくいでしょう。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

アマゾンでMammutの「Ultimate Pro Low GTX」を入手

