Kindle漫画セール情報「推し漫」 第72回
ザクの日（3月9日）記念で『フルカラー版 機動戦士ガンダムTHE ORIGIN』が1冊440円（44%オフ）【Kindle漫画セール情報】
2026年03月10日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。
3月9日はザクの日、というわけでKADOKAWAザクザクザクフェアが3月22日までの期間で開催中。『フルカラー版 機動戦士ガンダムTHE ORIGIN』がプライムデー以来の44%オフの１冊440円セールです！ だいぶ理由をこじつけた感じもありますが、理由なんてどうでもいいんですよ、消費者的には！ 偉い人にはそれがわからんのです。
そんなわけで今すぐ本作を買っておけ……と、言いたいところですが、今はまだ待ったほうがいいかもしれません。いや、今回のセールで買っておくべきではあるんですが、どうせ買うなら、3月13日（金）〜3月15日（日）に開催予定の、Amazonマンガ週末祭第４弾の開催まで待ったほうがいいかもしれません。
というのも、前回この『THE ORIGIN』がセールになった際も、KDOKAWAのセールとAmazonのセールが重なったタイミングで、通常価格の半額で売られているのに、さらに50%のポイント還元が付いて、実質220円というかなりヤバいお値段で販売になった期間があったので。第４弾のマンガ祭で本作が対象商品になるかどうかはまだ分かりませんが、もしそうなってしまっても後悔のないよう、買うのは3月13日（金）0:00以降と考えておくと吉ですよ！
Kindleアプリの中でカバーイラストが並んでるのを眺めてるだけでも幸せ
フルカラー版 機動戦士ガンダムTHE ORIGIN
安彦良和 (著) , 大河原 邦男 (メカニックデザイン), 矢立肇・富野由悠季 (原作)
全24巻
10,560円（44%オフ）
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
内容のすばらしさもさることながら、フルカラーですよフルカラー。コミックスのカラー化には良いカラー化と悪いカラー化があるんですけど、これは良いカラー化です。まあ、安彦先生のカラーリングは割と特徴的なのでそれっぽく仕上げやすいというのもあるんでしょうけど、かなり上手くいっている例だと思います。
アニメを見てから原作漫画やコミカライズ作品を見ると、キャラの声がアニメの声優の声で再生される経験というのは割とよくあると思いますが、本書がすごいのは、読んでるときに頭の中でファーストガンダムのサウンドトラックが流れるんですよ。シーンごとに。これって、私だけじゃない気がします。それほどまでに純ガンダムであり、なおかつオリジンでもある。それがすごいです。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第71回
エンタメ【本日終了】さくらももこのゆる哲学『COJI-COJI』全4巻が50%還元【Kindle漫画セール情報】
-
第70回
エンタメ【本日最終日】ハガレン以前の荒川弘センセイの武侠ファンタジー『獣神演武』が50%還元【Kindle漫画セール情報】
-
第69回
エンタメ【本日最終日】2026年中に新刊出るかも!? 『ハンター×ハンター』第38巻まで全巻50%還元【Kindle漫画セール情報】
-
第68回
エンタメ「100mだけ誰より速ければ全部解決する」名言の宝庫の魚豊漫画、新装版『ひゃくえむ。』上下巻共に50%ポイント還元で実質1265円！【Kindle漫画セール情報】
-
第67回
エンタメトキワ荘の熱気と青春、創作の苦悩と歓喜が詰まった宝物『まんが道』が全巻50%ポイント還元！【Kindle漫画セール情報】
-
第66回
エンタメむむむ！『三国志』『バビル二世』『魔法使いサリー』など、横山光輝作品が大量に50%還元！【Kindle漫画セール情報】
-
第65回
エンタメ最新刊・第3巻が早くも50%還元対象にぃぃぃっ!!! 藤田和日郎最新作『シルバーマウンテン』激アツ展開の最新刊を今すぐ読め！【Kindle漫画セール情報】
-
第64回
エンタメ天才とポンコツとクラシック音楽のオーケストレーション『のだめカンタービレ』通常版・新装版共に50%還元！【Kindle漫画セール情報】
-
第63回
エンタメ大人の階段登る『みゆき』など、あだち充作品が大量に50%還元！【Kindle漫画セール情報】
-
第62回
エンタメ雑念が払えないプロ棋士の脱線思考ダダ漏れ漫画『花四段といっしょ』1～5巻が50%還元！【Kindle漫画セール情報】
- この連載の一覧へ