ザクの日（3月9日）記念で『フルカラー版　機動戦士ガンダムTHE ORIGIN』が1冊440円（44%オフ）【Kindle漫画セール情報】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。

3月9日はザクの日、というわけでKADOKAWAザクザクザクフェアが3月22日までの期間で開催中。『フルカラー版 機動戦士ガンダムTHE ORIGIN』がプライムデー以来の44%オフの１冊440円セールです！ だいぶ理由をこじつけた感じもありますが、理由なんてどうでもいいんですよ、消費者的には！ 偉い人にはそれがわからんのです。

そんなわけで今すぐ本作を買っておけ……と、言いたいところですが、今はまだ待ったほうがいいかもしれません。いや、今回のセールで買っておくべきではあるんですが、どうせ買うなら、3月13日（金）〜3月15日（日）に開催予定の、Amazonマンガ週末祭第４弾の開催まで待ったほうがいいかもしれません。

というのも、前回この『THE ORIGIN』がセールになった際も、KDOKAWAのセールとAmazonのセールが重なったタイミングで、通常価格の半額で売られているのに、さらに50%のポイント還元が付いて、実質220円というかなりヤバいお値段で販売になった期間があったので。第４弾のマンガ祭で本作が対象商品になるかどうかはまだ分かりませんが、もしそうなってしまっても後悔のないよう、買うのは3月13日（金）0:00以降と考えておくと吉ですよ！

Kindleアプリの中でカバーイラストが並んでるのを眺めてるだけでも幸せ

フルカラー版 機動戦士ガンダムTHE ORIGIN

安彦良和 (著) , 大河原 邦男 (メカニックデザイン), 矢立肇・富野由悠季 (原作)

全24巻

10,560円（44%オフ）

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

ファースト・ガンダムを安彦良和センセイならではの新解釈と、オリジナルアニメでは描かれなかった前日譚・後日談などを交えてコミカライズ。



内容のすばらしさもさることながら、フルカラーですよフルカラー。コミックスのカラー化には良いカラー化と悪いカラー化があるんですけど、これは良いカラー化です。まあ、安彦先生のカラーリングは割と特徴的なのでそれっぽく仕上げやすいというのもあるんでしょうけど、かなり上手くいっている例だと思います。



アニメを見てから原作漫画やコミカライズ作品を見ると、キャラの声がアニメの声優の声で再生される経験というのは割とよくあると思いますが、本書がすごいのは、読んでるときに頭の中でファーストガンダムのサウンドトラックが流れるんですよ。シーンごとに。これって、私だけじゃない気がします。それほどまでに純ガンダムであり、なおかつオリジンでもある。それがすごいです。